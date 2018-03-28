柯文哲未來幕僚信心滿滿 離職幕僚憂心忡忡

2018-03-28 09:10 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



柯文哲（右）2014年11月29日以超過82萬票贏得台北市長選舉，當晚發表勝選感言時，高舉雙手感謝支持者，並一度哽咽。圖／報系資料照 分享 facebook

政治素人柯文哲3年多前能打贏台北市長選戰，靠得是分析大數據，除海量蒐集網路輿情，也從中挑出年輕人有興趣的議題加以操作。選後大數據操作手法相同，不同的是換成分析市政成效，支持選民認同，以利年底勝選連任。

柯文哲2014年11月29日贏得台北市長選舉，當晚發表當選感言時，民眾熱情歡呼。圖／報系資料照 分享 facebook 離開柯文哲競選團隊的昔日幕僚，則不看好柯。當年在柯團隊負責網路、議題反應的顏易程直言，2014成功經驗能否在2018選戰複製，他打上大問號。

4年前柯文哲打選戰，不僅有專人監控柯文哲臉書粉絲團分享數、觸及率、按讚數、回文內容，還會透過PTT討論、YouTube關鍵字、google關鍵字等方式，掌握網路輿情，只要是看到分享數比較高的活動，就會滾動式調整後面的行程。

柯文哲當選市長後，粉絲團依舊還在經營，粉絲人數更是不斷衝高，選舉時的大數據分析，此時依舊沒變，只是換成市政政策檢討。

市府幕僚說，新政策推出常會透過市長臉書粉絲團宣傳，有時候網友回應不一定理想，如過去的減香、減爐政策，此時就知要多加說明；另外像標線行人行道，外界多不看重，但網友反應很好，市長便有繼續推動的信心。

這群替柯文哲分析大數據、操作網路的素人團隊，選後各自紛飛，如今有人為年底選戰歸位，也有人改投陣營，顏易程就進入前台南縣長蘇煥智競選團隊辦公室。

顏易程說，大數據的好處是可看輿論風向，分析大家的評價偏向那一方，再決定反應。這是大數據最簡單的概念，也是基本架構，現在很多參選人團隊都這樣操作。

柯文哲4年前勝選的網路成功經驗，已有很多人跟進，大家網路技巧接近，因此年底選舉對各參選人來說都是硬仗。柯文哲團隊能否討到便宜，「我是打個大問號」，因為資訊比以往更公開，人民也在進步，從柯Ｐ現在丟出一些好玩的話、有趣的東西，已經沒有這麼容易「得分」，便可窺探一二。

顏易程說，以選民的觀點，會比較希望看到一個成熟的政治人物，領導首都前進。柯文哲從政治素人，現在靠網路行銷，變成網紅，他無法苟同。