柯文哲高人氣密技大公開 臉書、IG老中青通吃

2018-03-28 08:41 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



為了吸引不同族群，柯文哲去年成立IG帳號，經營至今粉絲數高達24萬人。圖／擷取自柯文哲IG 分享 facebook

2014年台北市長選舉柯文哲勝選，網路社群更受國內政治人物重視，但不見得人人都能複製。柯文哲臉書粉絲2014年投票前夕有58萬多人，如今已達176萬人；去年開設個人IG，粉絲也衝到24萬人，人氣超高，網路運用之妙，連蔡英文總統也難匹敵。

負責管理柯文哲臉書的幕僚柯昱安說，臉書演算法不斷在改變，但不管如何變化，他給自己訂的目標是平均每篇貼文要達50萬觸及率、1萬以上按讚數，維持這個觸及率並不是件容易的事。

柯文哲個性率直，不擅於掩飾自己的情緒，加上講話直接，柯昱安分析帶有網紅性質。他說，抓到柯的個人特質，並運用在臉書發文正是幕僚的責任，發文題材、風格盡量要讓柯文哲「生活化」，不要讓粉絲覺得距離很遙遠。

柯昱安舉例，曾在粉絲團發過一個觀傳局宣傳台北市美食的影片，發文內容就寫「吃飯也有SOP，平均6分30秒就可以幹掉一個便當」，一般傳統政治人物不太會這樣子說話，卻是標準柯文哲口吻。

為了吸引不同族群，柯文哲不僅有臉書粉絲團，還成立IG帳號。柯昱安說，Instagram是新興社群平台，柯文哲「有趣」的照片多，去年提議設置IG，經營至今，粉絲數高達24萬人。

有別於臉書論述政策、理念，IG比較像是用照片寫生活日記。柯昱安說，一開始開IG帳號，只是想讓大家看看柯文哲有趣的照片，如今也會跟著議題、行程內容，讓大家看看柯文哲私底下的一面。

柯昱安說，IG分享照片若文字太多，粉絲可能反感；若用網路流行語又會被人質疑不是柯文哲風格，因此大多短短的一兩句話，搭配照片，再用hashtag（#）帶出市政宣傳詞。

柯昱安分析柯文哲IG帳號追蹤者多半是女性，年齡層約18歲上下，臉書粉絲團粉絲則是25歲至44歲左右，兩者普遍都不喜歡政治性貼文，即便是和總統蔡英文合照，粉絲迴響都遠不如交通月票等和生活有關政策，幕僚長期精準發文，口吻又像柯文哲，才有今日局面。