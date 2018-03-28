最後拼圖 屏東縣長國民黨鎖定前客委會副主委李朝明

2018-03-28 01:58 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



年底縣市長選舉提名布局，國民黨在台灣尾的屏東縣，縣長提名人選一直沒有明朗，中央黨部高層經連日來密集拜會地方，目前已經鎖定的目標人選是前客委會副主委李朝明。李朝明是屏東縣內埔鄉人，若順利獲國民黨徵召提名參選屏東縣長，將是屏東縣近20年來首位的客家籍縣長候選人。

國民黨秘書長曾永權、組發會主委李哲華連日來密集南下屏東，針對屏東縣長提名布局聽取地方的聲音。據了解，中央高層與傳出有意參選的前立委蘇清泉夫妻深談，蘇清泉強調還是以經營醫療事業為主，無意參選屏東縣長。

據指出，屏東縣地方大老及六堆地區的地方人士，都認為李朝明是適任人選，李朝明原有意布局參選屏東市長，在地方推薦下，李朝明表明若黨需要，願為黨一戰，征戰被視為國民黨最艱困選區之一的屏東縣長。

李朝明是屏東縣內埔鄉人，前總統馬英九執政時曾任客委會政務副主委，並曾經擔任美和技術學院通識教育中心助理教授、國立屏東科技大學通識教育中心兼任助理教授，以及國立屏教大社發系兼任教師。

黨內指出，李朝明年輕時就曾任國民黨青工會義務副主委，學經歷俱佳，50歲出頭的年紀也算青壯世代，李朝明的父親在二二八事件後前往大陸黃埔軍校從軍，李朝明是軍眷子弟，從各方面條件而言，都可以對上民進黨現任屏東縣長潘孟安，即使年底一戰無法勝出，也將是國民黨未來培養與栽培的縣長人選。