選新北市長？蘇貞昌、游錫堃鬆口了...

民進黨新北市議會黨團昨舉行總召交接，被基層力拱選新北市長的行政院前院長蘇貞昌（前左）與游錫堃（前右）都到場，兩人頻頻交頭接耳；已表態參選的立委吳秉叡（後右）表示自己會努力到最後一刻。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

民進黨秘書長洪耀福昨天表示，新北市長選舉是民進黨一定要贏的地方，民進黨會在國民黨決定人選後再決定，預定四月下旬啟動徵召提名作業，考量各方意見後推出最強人選，贏回新北執政。

民進黨新北市議會黨團幹部昨天交接，被視為綠營新北市長熱門大咖人選的行政院前院長蘇貞昌、游錫堃都到場，面對選舉話題，蘇貞昌說，對黨中央的安排都會支持，游錫堃表示「不忮不求」，但也強調黨中央有權做決定，黨員都必須尊重。蘇、游的談話，被解讀是對參選態度鬆口。

近來民進黨基層勸進蘇、游的聲音愈來愈大，新北市議會黨團新任總召李坤城和卸任總召林秀惠上周串聯「謝系」與「正國會」議員發動連署，要求黨中央徵召游錫堃「老帥出征」，帶領小雞贏回新北。昨天游錫堃抵達市議會時，受到謝系、正國會議員簇擁 。

媒體問是否願意扮演母雞出征，再次參選新北市長，游錫堃一再重複說「不忮不求」；若黨中央徵召？游表示，黨中央有權做決定，黨員必須尊重，「我也不例外，我也是黨員啊 ！」

蘇貞昌仍力挺子弟兵立委吳秉叡，他表示，吳秉叡一直很努力、有毅力在跑，不會擔心吳的民調拉不起來。 至於如果自己的民調高，會願意承擔重擔嗎？蘇貞昌回應，大家對黨中央的安排都會支持。被問及基層議員拱游聲音高，蘇仍強調中央會有很好的安排。

面對黨內兩大老被基層力拱，吳秉叡說，自己一定會努力到最後一刻，爭取新北市民支持；立委羅致政表示，若游出征，會全力輔選。