吳敦義、韓國瑜碰面零互動 氣氛尷尬

2018-03-27 22:59 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ／高雄報導



國民黨主席吳敦義（左六）昨前往高雄正氣宮參拜，國民黨高市黨部主委韓國瑜（左三）陪同，但兩人幾乎全程保持距離。 記者蔡孟妤／攝影 分享 facebook 國民黨高雄市黨部主委韓國瑜日前欲登記台北市長初選未遂後，昨首度與國民黨主席吳敦義在高雄碰面，但兩人幾乎沒有互動，氣氛尷尬。吳敦義說，國民黨對各縣市資源分配有公平機制，現在是國民黨的「刻苦階段」，希望地方也要努力自籌經費。

吳敦義昨南下高雄，下午參加高市故議長陳田錨追思音樂會，上午到三民區正氣宮參拜，包括韓國瑜及藍營市議員曾俊傑、童燕珍、黃香菽等人在廟前迎接。這是韓國瑜16日前往登記台北市長國民黨初選又撤回後，吳、韓首度在高雄的公開場合碰面。 國民黨主席吳敦義（左一）昨前往高雄正氣宮參拜，結束後坐下來與大家聊天，眼神卻始終沒望向一旁的國民黨高市黨部主委韓國瑜（右二）。 記者蔡孟妤／攝影 分享 facebook

但昨天兩人幾乎全程沒交集，吳敦義僅在下車逐一與大家握手時，與韓國瑜短暫握手，之後拜拜、合照、聊天，都與韓國瑜保持距離，幾乎沒有眼神交會。

吳敦義坐下來與大家聊天時，細數自己擔任高雄市長時的政績，包括解決高雄自來水用水問題，也提及感念已故前高雄市議長陳田錨，對他施政的支持，強調高雄是他最用心付出的地方。但吳敦義說話時，幾乎沒看韓國瑜一眼。

吳敦義原本屬意韓國瑜代表國民黨參選高雄市長，但韓卻發生快閃登記台北市長黨內初選「未遂」事件，領表前也未告知吳，外傳吳敦義很不滿，昨兩人互動也顯得氣氛尷尬。 國民黨主席吳敦義（左六）昨前往高雄正氣宮參拜，國民黨高市黨部主委韓國瑜（右二）陪同，兩人全程保持距離。 記者蔡孟妤／攝影 分享 facebook

韓國瑜曾解釋說，登記台北市長初選，是為向黨中央凸顯高雄選舉缺乏資源。對此，吳敦義昨說，國民黨有一定的公平制度，黨中央也是每月要借很多錢，現在是刻苦階段，大家應該努力爭取黨員，中央會負責一部分經費，其餘部分應由地方黨部自籌。