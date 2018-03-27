黃偉哲請益 陳菊提醒努力整合

2018-03-27 23:04 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ／高雄報導



通過民進黨台南市長初選的立委黃偉哲（右），昨天拜會高雄市長陳菊（左），請教城市治理之道。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook 民進黨台南市長初選出線的立委黃偉哲，昨到高雄向高雄市長陳菊請益，並感謝陳菊在初選時給他指點。陳菊提醒他，初選競爭結束後要努力整合，未來繼續攜手新任南部縣市首長，為南台灣爭取更多資源。

民進黨台南市長初選勝出的黃偉哲，昨拜會陳菊。黃偉哲由台南市議員邱莉莉及前勞動部次長郭國文陪同，與陳菊會晤近50分鐘。

台南市長初選期間，陳菊替黃偉哲錄製影片助選，說黃偉哲是「陳菊掛保證，賴清德推薦」的台南市長人選，為黃偉哲加分不少。黃偉哲昨說，陳菊是他學生時期就認識的前輩，初選時給他很好的建議、指點，未來台南市政也須向陳菊請益。 民進黨台南市長初選出線的台南市立委黃偉哲（右三），昨前往高市府拜會高雄市長陳菊（左三）。 記者蔡孟妤／攝影 分享 facebook

被問到會否拜會台中市長林佳龍，黃偉哲說，林佳龍是台大學長，不排除請益，但要看將來怎麼安排，民進黨縣市首長包括林佳龍、鄭文燦等他都會陸續安排。

黃偉哲與陳菊互動熱絡，陳菊表示，黨內競爭是必然且自然的，她兩次市長選舉也都經過初選，初選競爭在所難免，但還是要努力整合。

陳菊說，目前南高屏首長有首長會議，共同為南台灣爭取更多資源、讓南北更平衡，期勉黃偉哲與同世代的陳其邁，面臨南台灣的未來發展，以後要密切合作。

黃偉哲會後表示，他當選後盼與未來的高雄市長、屏東縣長，一起強化南高屏首長會議平台機制，同時與鄰接的嘉義縣、市攜手合作，一起呼應區域治理。

黃偉哲說，高雄施政滿意度高，包括亞洲新灣區計畫等，都是他借鏡學習的地方，未來會加強台南、高雄交流，也與高市兩位副市長建立起聯絡管道。

黃感謝陳菊提醒他初選後要做好整合，市長和市長候選人要扮演桶箍角色，將來不管在內部整合或化解整體選舉腳步的歧異，他都會再加強。