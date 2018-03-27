親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
執政黨軍改共識
藍綠各黨拚選戰
北農人事案紛擾
深澳電廠案過關
兒虐漏洞怎麼補
政治
軍事
綜合

綠委吳秉叡超狂 在立法院會置入「競選影片」

2018-03-27 22:08聯合報 記者許家瑜╱即時報導

民進黨立委吳秉叡（右）。 聯合報系記者魏翊庭／攝影
民進黨立委吳秉叡（右）。 聯合報系記者魏翊庭／攝影
分享
有意角逐新北市長大位的民進黨立委吳秉叡今天在立法院會質詢時出奇招，要求行政院長賴清德欣賞他的「市長競選影片」，除了讓在場媒體看傻眼外，也有網友看不下去，將影片分享至臉書粉絲頁「公民廟口-立委在做天在看」，發文諷刺「一個當立委都可以濫用資源的人，新北市民您真的太幸福了」！

網友表示，國民黨新北市長候選人侯友宜選舉就是任性 ！在政見辯論會上表演隱身術魔術表演，民進黨新北市長候選人吳秉叡也不惶多讓，在國會直播上強迫置入「市長競選影片」。一個喜歡研究魔術的人，一個當立委都可以濫用資源的人，新北市民您真的太幸福了！

民進黨

相關新聞

影／綠天王選新北？蘇貞昌：幫吳秉叡加油

2018-03-27 16:26

批柯文哲受中共接待 郁慕明：呂秀蓮才是「通共」前輩

2018-03-27 21:18

新黨挺柯、橘染綠？ 游淑慧：藍北市港湖議員5席有機會

2018-03-27 21:12

2018選戰／基層勸進 蘇貞昌笑而不答

2018-03-27 13:58

2018選戰／侯友宜挺警察尊嚴：拒絕臨檢 重罰

2018-03-27 13:57

2018選戰／拆除公投盟帳篷 柯文哲：要中止政治路霸

2018-03-27 13:56

「新北一定要贏」 洪耀福：4月下旬啟動徵召作業

2018-03-27 13:33

綠民調大勝蘇貞昌、賴清德？ 侯友宜：捧高再殺你

2018-03-27 13:29

機捷對林口不公平 侯友宜：要談到跟北捷一樣

2018-03-27 13:27

吳敦義、韓國瑜高雄首碰頭 兩人幾乎零互動

2018-03-27 13:14

談新北市長選戰 洪耀福：個人意願是徵召評估之一

2018-03-27 12:35

若被黨中央徵召參選 游錫堃鬆口：黨員必須尊重

2018-03-27 12:08

柯文哲：松機隨時可遷建 看交通部決心

2018-03-27 12:00

侯友宜至立法院參加記者會 藍委沾光隨行

2018-03-27 11:40

行政不中立？ 周錫瑋：新北市府別干預國民黨初選

2018-03-27 11:19

是否參選新北？出席民進黨團交接 蘇貞昌：謝謝！

2018-03-27 10:53

高屏下屆立委各少一席 綠委：衡量有瑕疵應調整

2018-03-27 10:33

立委少1席？ 陳菊：像縣市合併在懲罰高雄

2018-03-27 10:23

松機遷移 北市長參選人有共識

2018-03-27 00:05

中市長選戰 藍綠監院互告

2018-03-26 23:23

綠營屏東市長初選 李清聖勝出

2018-03-26 23:14

缺席辯論 侯友宜訪挺周議員林金結

2018-03-26 23:11

藍新北市長初選電視辯論 侯缺席 周、金2打1

2018-03-26 23:04

李明賢：民調顯示 國民黨確有可能台北市議員席次過半

2018-03-26 21:56

中央執政優勢 魏明谷：有信心打破一任魔咒

2018-03-26 21:37

柯P拚連任 還有一張重要王牌

2018-03-26 11:15

整理包／2018大選開打 看縣市長選舉有誰參選？

2018-03-26 09:00

吳敦義登陸 藍綠各有選舉算計

2018-03-21 16:32

百里侯戰情／陳明文：讓野百合世代遍地開花出征

2018-03-14 16:26

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

獨派抗議布條糗拿反 馬英九一個手勢讓他敬禮道謝

2018-03-27 10:52

丞相起風了！吳寶春曾拒赴大陸展店 網友擷圖揶揄

2018-03-27 13:59

台南當年只用善款不用中央補助？張善政：盼賴清德說明

2018-03-27 12:07

吳音寧不適任？陳景峻：明天董事會將救她一把

2018-03-27 10:58

憂心台灣前景 國中女：將來只能到國外當台勞嗎？

2018-03-27 16:17

政府「卡管」蠻幹 羅智強：馬英九早就預言

2018-03-27 10:28

柯文哲為連任不撤換吳音寧？孫大千批：怕什麼

2018-03-27 12:42

「如果我是台北市長」 孫大千提5方案終結兒虐

2018-03-27 08:29

海巡署建構無人機系統打槍中科院銳鳶 原因曝光

2018-03-27 06:52

軍人年改 起支俸率55+2％有共識

2018-03-27 00:07

專家質疑國軍掌握度…共軍菲律賓海操演 我鷹式飛彈跑紅點

2018-03-27 08:10

士兵套房衛浴乾溼分離像飯店 擠大浴室打水洗澡成神話

2018-03-27 10:09

深澳電廠民調出爐！ 北北基民眾七成五反對興建

2018-03-27 10:16

吳寶春：開麵包店是朝全球布局目標前進

2018-03-27 19:28

總統大嘴巴害慘情報員 都是選舉惹的禍？

2018-03-27 08:00

退休軍公教：年改剝奪財產 籲暫緩實施

2018-03-27 12:03

電價物價齊漲？ 賴揆：五成以上民眾沒感覺

2018-03-27 13:01

中共遼寧艦率40艦艇南海巡弋 專家：我方偵監和應處呢？

2018-03-27 20:02

推動新台幣去蔣化 高志鵬：硬幣也要更新

2018-03-27 11:23

電價物價齊漲？賴揆：多數人薪水漲 不會受影響

2018-03-27 13:54

藍委砲轟土銀22K招人太難看 賴清德：會指示調薪

2018-03-27 16:41

前監委黃煌雄 將接任促轉會主委

2018-03-27 15:23

綠民調大勝蘇貞昌、賴清德？ 侯友宜：捧高再殺你

2018-03-27 13:29

黃煌雄出線三主因：藍綠可接受、有政治歷練及輩份夠

2018-03-27 16:39

2025年若減碳未達標 賴清德：我決定我負責

2018-03-27 13:15

繆德生憾事後續為反年改衝？兩知名退將對話見機鋒

2018-03-27 11:40

美參議員致函 促川普支持售台F35戰機

2018-03-27 03:12

賴清德回應張善政：花蓮善款運用與台南不同

2018-03-27 17:02

【重磅快評】反正我過半 漲你電價又怎樣？

2018-03-27 16:46

要農民放心 吳音寧發感謝卡「日久見人心」

2018-03-27 12:41

反軍改團體：若推新新制 不該溯及既往

2018-03-27 01:21

酸吳寶春赴陸發展 黃安要他大聲說「認同一中」

2018-03-27 09:59

北市府要拆帳棚 八百壯士強調合法申請

2018-03-27 15:26

帶頭勞檢的戰鬥部長 立院處女秀也懂「笑而不答」

2018-03-27 09:00

北農常務董事：一定提案撤換吳音寧 農會5席支持

2018-03-27 14:19

新聞眼／軍改 急著要立委埋單 恐惹反彈

2018-03-27 00:51

富比世指我跟墨西哥一樣低薪 外交部抗議要求更正

2018-03-27 14:49

軍人年改獲共識 賴清德：7月1日上路目標不變

2018-03-27 09:27

提醒朱立倫不用到對岸 蘇貞昌：我們才是同一國的人

2018-03-27 12:12

陸委會要求朱劉會提報告 新北市府反嗆：要說明什麼？

2018-03-27 12:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top