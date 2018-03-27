批柯文哲受中共接待 郁慕明：呂秀蓮才是「通共」前輩

2018-03-27 21:18 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



前副總統呂秀蓮近日表示，台北市長柯文哲曾自己透露，柯曾在前中共總書記胡錦濤對台統戰文膽安排下，到延安參觀毛澤東故居，遭柯否認。新黨黨主席郁慕明今天揶揄呂，又不是「武膽」，大驚小怪什麼呢？反質疑呂才是「通共」老前輩。

郁慕明表示，呂秀蓮早在1991年就由大陸接待返鄉祭祖，還在祖居地露出燦爛笑容；前民進黨主席謝長廷過去訪問大陸，也在福建祭祖流下真誠淚水，這就是「兩岸一家親」真實寫照。

郁慕明說，呂秀蓮與謝長廷過去的行為，就是台灣人傳承中華文化、「吃果子拜樹頭」證明，但台灣的選舉文化，害得人性被泯滅，連正常的兩岸交流也被扭曲。