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網路夠大聲 選戰先贏一半？藍綠都說「未必」

2018-03-28 08:00聯合報 本報記者丘采薇鄭媁╱台北報導

臉書史上最大規模個資洩漏案後，運用大數據打選戰的效果也因此搬上檯面。 （路透）
臉書史上最大規模個資洩漏案後，運用大數據打選戰的效果也因此搬上檯面。 （路透）
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英國資料分析業者「劍橋分析」被踢爆，利用心理測驗應用程式，蒐集逾五千萬臉書用戶個資，再違法轉賣給第三方，企圖操控並影響2016英國脫歐公投和美國總統大選選情。這也是臉書史上最大規模個資洩漏案。

雖然違法事實被揭露，但運用大數據打選戰的效果也因此搬上檯面。在台灣類似運用大數據打選戰的效果又如何？

網紅TonyQ認為 大數據和傳統民意分析差不多

王景弘曾在台北市長選舉中協助柯文哲處理網路策略事宜。 圖／聯合報系資料照片
王景弘曾在台北市長選舉中協助柯文哲處理網路策略事宜。 圖／聯合報系資料照片
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曾任台北市長柯文哲「網戰推手」之一的專家王景弘認為，在網路上，每個人都有代表的角色，成功與否也取決於角色和內容是否符合對應的形象。

以「TonyQ」為ID活躍在網路的王景弘認為，現在談的大數據和過去所謂「民意分析」其實相去不遠，並不是非常新的想像，他並不覺得政府政策會特別依賴這些數據，而是這兩年局勢動盪明顯，群眾對於改變現實的動力導致意見形成影響力；他也說，大數據是抽象的名詞，重點是用哪些工具及方法去衡量人民的意見。

王景弘論柯文哲：素人形象包裝成功

4年前台北市長柯文哲藉網路社群掀起政壇「素人」風潮。 圖／取自柯文哲臉書
4年前台北市長柯文哲藉網路社群掀起政壇「素人」風潮。 圖／取自柯文哲臉書
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過去王景弘因成功幫柯文哲執行網路策略一炮而紅，如今再談柯文哲，他說，柯文哲成功是因為每個人在網路上都有代表的形象和角色，大家會覺得有些話只有柯文哲可以說，但也有柯文哲不能說的話，重點是被形塑者在網路上的角色和內容有沒有符合對應的形象，如同每個政黨都有既定的形象，「有沒有符合」就是一個問題。

回想起幫柯文哲塑造網路形象的經典案例，王景弘說，當時團隊特別用了一個有趣的概念，就是尋找「野生」柯文哲加深柯的素人形象，起因是有網友在路上發現了柯文哲，團隊因此順勢而為；柯文哲一直都不太喜歡按表操課，這也是柯自我形塑的重點，雖然柯是一個會講錯話的人，但可以再修正，反而成為柯的特色。

角色與當事人結合，才是成功關鍵

王景弘也認為，一般政治人物比較不敢冒險，但慢慢營造還是有機會，近年嘉義縣長張花冠在網路上活躍就是一例；他強調，角色調整做得出來，但重點是當事人是否符合這個角色，還有這個角色的目標是什麼，例如柯文哲就是追求「改變、脫離兩黨」，因此柯的直白和親民成為很好的武器；單純扮演角色很容易，但如何做出靈魂，讓大家相信，背後形塑者必須對當事人有很深的認識才有辦法去做。

王景弘也表示，在網路上的角色設定與爭取哪一個族群認同，必須一開始就設定好，設定後不能過兩三天又改口，這樣形象會變得很模糊，支持也很容易斷裂。

周韻采：國民黨敗選 與大數據分析未必相關

2016總統及立委選舉開票結果出爐，國民黨敗選，朱立倫競選總部外支持者氣氛低迷。...
2016總統及立委選舉開票結果出爐，國民黨敗選，朱立倫競選總部外支持者氣氛低迷。 圖／聯合報系資料照片
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但「大數據」是不是真的這麼神？台北市政府研考會前主委周韻采認為，大數據近年來被過度神化，除非用戶端資料在去識別化後輸出，否則「目前沒有一家公司有能力運用大數據預測選舉」。

周韻采指出，臉書個資外洩事件恰好說明她的觀點，大家認為透過大數據可以預估選民的政黨傾向、心理，就能精準行銷，「但如果在正常合法的範圍，是不可能發生的」。柯文哲的勝選，在當時是靠整體反國民黨的氛圍，白色力量被視為「討厭國民黨」的情緒，國民黨再怎麼操作都處劣勢。

周韻采表示，朱立倫陣營2016年總統大選，曾透過美國哈佛民調中心取得臉書用戶去識別化的資料，了解到不同性別、年齡層臉書用戶在討論什麼議題。投票前晚，他們觀察社群討論人數後預估得票率，和隔天開票實際得票率的誤差，不到二個百分點；民進黨得票率則是百分之百一致。

開臉書、LINE帳號 變政治人物標配

藍營分析不同類型的選民對時事議題的想法，發現因空汙不喜歡燃煤、支持核能發電者，大...
藍營分析不同類型的選民對時事議題的想法，發現因空汙不喜歡燃煤、支持核能發電者，大多落在29至39歲男性。 圖／聯合報系資料照片
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由於丈夫、前政務委員高思博正在爭取國民黨提名參選台南市長，周韻采說，他們正在嘗試把不同資料源整併，分析不同類型的選民對時事議題的想法，結果發現一個有趣現象，因空汙不喜歡燃煤、支持核能發電者，大多落在29至39歲男性。

「朱立倫陣營大數據的運用屬於群體概念的資訊」，周韻采解釋，大數據其實沒那麼偉大，除非自己擁有用戶端資料，也願意保護消費者、進行去識別化的輸出，才能真正回饋到選舉，否則現今沒有一家公司能運用大數據去預測選舉。

周韻采也說，政治人物開臉書、LINE帳號，看來像是一種「標配」，但不見得對選舉有實際幫助。社群媒體某種程度確實降低候選人接觸陌生客戶開發的成本，但要憑此就勝選，距離仍很遙遠。

臉書按讚多代表人氣？未必

臉書專頁按讚人數多，未必代表人氣夯。 （路透）
臉書專頁按讚人數多，未必代表人氣夯。 （路透）
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臉書專頁按讚人數多，就代表人氣夯？周韻采認為「未必」，因為粉絲數可用買的，真正應該觀測的是粉絲和公眾頁互動的強度。受臉書演算法影響，一篇文章約有20％的自然觸及率，假設有十萬粉絲按讚，發文後大概只有二萬人看到；如果粉絲超過十萬，效果也會遞減。

周韻采強調，塗鴉牆會出現的通常是會經常互動的專頁，不見得都是自己的支持者。政治人物還是要在虛實間整合，社群媒體只是輔助性的工具，如果只是當作類媒體的宣傳管道，效用其實和投放廣告的傳統媒體差不多。

國民黨力圖振作 與民間合作

國民黨新媒體部將中常會談話後製成影音及圖片集，上網讓網友點閱。 圖／聯合報系資料...
國民黨新媒體部將中常會談話後製成影音及圖片集，上網讓網友點閱。 圖／聯合報系資料照片
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4年前的九合一，網路社群擾亂了傳統政治版圖。年底選戰，各政黨都不敢輕忽，但如何成功運用網路和大數據，成為各陣營的挑戰。

近兩次重大選戰都挫敗，國民黨力圖從在野再翻身，去年成立新媒體部，透過與民間合作，引用網路與大數據分析，做為立法院重大法案及重大議題攻防重要參考，從前瞻計畫、勞基法修法到反空汙公投，都是經由大數據分析掌握民意脈動。

身兼新媒部主任的國民黨發言人黃健豪指出，透過大數據「共線分析」，除了全國性議題，也可以進一步分析出各縣市民眾最關切的議題；因此年底選舉，大數據也黨中央與各縣市候選人聯合作戰的選戰議題依據。

時代力量樂用新武器 民進黨態度保守

時代力量常利用臉書率先發起質詢及黨團協商直播，彌補傳統媒體報導的遺珠。 圖／聯合...
時代力量常利用臉書率先發起質詢及黨團協商直播，彌補傳統媒體報導的遺珠。 圖／聯合報系資料照片
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新興的時代力量，則是著重在臉書分析及粉絲專頁經營上，透過網路突破在傳統媒體的劣勢，例如利用臉書率先發起質詢及黨團協商直播，彌補傳統媒體報導的遺珠，滿足想了解事件全貌的多數網友。

不過2009年就成立網路部的民進黨，反而對年底選戰的社群網路操作，態度低調。過去參與民進黨網路作戰的人士指出，網路普及給政治人物更多溝通工具，以前靠上電視或投稿，現在藉網路與選民互動、溝通，但網路和大數據並不如一般人以為的「這麼神」。

民進黨深諳網路的人士也強調，網路聲量不代表就是支持度，網路聲量是可以被製造，極端的想法再大聲，終究無法成為社會的多數。

但民進黨的態度，到底是反映現今網路氛圍對執政黨的抨擊日多，還是特意對自己的策略運用密而不宣，則未可知。

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