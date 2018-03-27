黃偉哲拜會陳菊 陳菊勉：初選後要努力整合

2018-03-27 18:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



在民進黨台南市長初選出線的台南市立委黃偉哲，下午3點前往高市府拜會高雄市長陳菊，兩人閉門會談約40分鐘。黃偉哲表示，此行向陳菊請益施政，同時也感謝陳菊在初選給他很好的建議和指點。陳菊則提醒他，初選黨內競爭是必然，競爭結束後還是要努力整合，未來也要繼續攜手南部縣市首長，為南台灣爭取更多資源。

黃偉哲會前受訪表示，陳菊是他學生時期就認識的前輩，這次感謝陳菊給他很好的建議和指點，站在晚輩立場，特地來拜訪並表達謝意，同時也向陳菊請益，陳菊主政高雄12年政績卓越，值得學習，此行情感上敘舊和實質上的請益，兩者都有。

黃偉哲還笑說，高雄陳其邁已拜會過陳菊，接著台南的他也來了，搞不好以後還有很多人要來，他早點來比較不會塞車。他並表示，在未來競選或台南市政上，有很多地方可跟高雄交流，賴院長平常有機會交換經驗，他也應向陳菊請益，畢竟台南高雄這麼近。

被問到會否學柯文哲也去拜會台中市長林佳龍，黃偉哲說，不排除，將來要看怎麼安排，民進黨多個執政縣市，包括林佳龍、桃園市長鄭文燦等，都會陸續安排。

黃偉哲隨後在台南市議員邱莉莉等人陪同下，進入市長室與陳菊及許立明、史哲等兩位副市長會面。

陳菊告訴黃偉哲，黨內競爭是必然的、也很自然，她兩次選舉也都有初選，當然黨內初選難免競爭，但競爭到最後，還是要努力去整合。她並表示，南高屏有首長會議，在區域發展上共同為南台灣爭取更多資源，將來黃偉哲也要與陳其邁密切合作。

黃偉哲會後受訪表示，跟陳菊請益獲益良多，有提到現有的南高屏首長論壇機制，將來希望有機會跟未來的高雄市長、屏東縣長一起強化這個機制，另北台南也與嘉義連接，也會與嘉義協商，基本上也呼籲總統蔡英文提出的區域聯合治理。