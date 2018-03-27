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影／綠天王選新北？蘇貞昌：幫吳秉叡加油

2018-03-27 16:26聯合報 記者謝育炘╱即時報導

民進黨新北市議會黨團上午舉行幹部交接典禮，除新北市長朱立倫外，包括有意參選新北市長的立委吳秉叡、羅致政、高志鵬和行政院前院長蘇貞昌、游錫堃皆出席典禮，藍綠天王齊聚，外界更關心誰代表民進黨出馬選新北市？蘇貞昌被問到黨內是否有意徵召天王，他說，相信黨中央會有全盤規畫，且吳秉叡現在民調漸漸起來，還是一直幫他加油。另外，新北市議員也勸進游錫堃，游錫堃則說，自己態度是不忮不求，從沒改變。

新北市民進黨團今舉行幹部交接典禮，藍綠天王齊祝賀。攝影／記者謝育炘
新北市民進黨團今舉行幹部交接典禮，藍綠天王齊祝賀。攝影／記者謝育炘
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