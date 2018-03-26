中市長選戰 藍綠監院互告

盧秀燕青年軍碰到民進黨議員參選人吳沛憶等人（右）時，拿大聲公喊「不要為選舉作秀」。 記者楊萬雲／攝影 分享 facebook 台中市長選戰爆發青年軍向監委告狀大戰，藍營盧秀燕青年軍指控「龍友友」在市府頻得標，綠營議員參選人則控告盧秀燕政治獻金流入親友口袋，雙方差點發生推擠衝突。

台中市長林佳龍支持參選的議員參選人劉厚承等人，昨到監察院告發盧秀燕違反政治獻金法要求監院徹查。劉指出盧秀燕遭媒體踢爆，歷次參選將支持者捐贈的政治獻金，流入自家親人開設公司，要求監院啟動調查，並依法追回沒入。

民進黨立委施義芳（左一）、蔡培慧（右二）、陳曼麗（右一）與議員參選人吳沛憶（右三）等人到監察院檢舉盧秀燕涉違法政治獻金法。 記者楊萬雲／攝影 分享 facebook

盧秀燕回應，政治獻金的使用與申報經得起考驗，她感謝所有支持者的鼎力相助，因為資源有限，每分錢都審慎運用。盧曾說，即使有些協助競選的公司負責人與她有親屬關係，一切都是「親兄弟、明算帳」，依法辦理申報。

盧陣營青年軍也到監察院，指控有很多「龍友友」企業參與中市府標案；例如林佳龍2005年競選時，更將戶口寄放在好友陳彥斌家中，而陳目前在中市府標案屢屢得標。

盧秀燕青年軍控台中市長林佳龍包攬標案，拿人民錢酬庸。 記者楊萬雲／攝影 分享 facebook

林佳龍說，政治人物都會被檢驗，盧秀燕因為政治獻金被媒體報導，要坦誠說明，市府所有業務都依法行政辦理、沒有問題，建議真誠、勇敢面對社會質疑，不要轉移話題。

陳彥斌表示，他是文史工作者，市府標案只有文化局的白色恐怖系列、眾神護台中等3年6本書，另民政局二二八系列，幾乎都沒賺到錢。他說去年議員質詢提到後，市府政風單位就清查過，公開招標如有弊案可以舉發。