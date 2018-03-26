缺席辯論 侯友宜訪挺周議員林金結

侯友宜（站立者）昨未出席電視台辯論會，他表示已和議員連斐璠約好要來拜會，且和選民座談，也是政見說明的方式。 記者魏翊庭／攝影 分享 facebook

國民黨新北市長初選相互較勁，新北市前副市長侯友宜昨天缺席電視辯論會，成為對手周錫瑋、金介壽箭靶。雖然侯友宜昨天未出席辯論，他卻選擇拜會一向力挺周錫瑋的議員林金結；侯、林昨天在現場經常交頭接耳，兩人互動格外受矚目。

侯友宜昨天先後造訪議員林金結、連斐璠，並與里長座談。對於缺席電視辯論挨批「怯戰」，侯友宜說，他拜會議員的行程早已安排好，時間衝突無法出席，且如果政見會或辯論會變成「抹黑會」，對政見說明也沒有多大助益。

侯說，所有意見他都虛心接受面對，也接受所有市民提問，並透過臉書、活動把政見交代清楚，市民可多透過臉書或活動，瞭解他所關切的市政議題。

對於周錫瑋批評「避得了一時、避不了整個選舉。」侯友宜說，表達政見有很多方式，只要讓市民瞭解即可，昨天他早已安排拜會議員行程，時間衝突沒有參加辯論，他也不希望政見會變成抹黑會。

至於金介壽在電視辯論會質疑部分，侯友宜表示「坦蕩蕩」，但十多年前的事情已記不清。

由於林金結是周錫瑋的好友，過去也曾公開挺周，外界好奇林金結態度。林昨說，他替侯跟周都各辦一場座談會，很公平，未來誰通過初選就挺誰；侯友宜也說，林金結是土城在地認真好議員，因此就土城地區的未來發展，特地來座談交換意見。

侯友宜昨與議員、里長座談時，提到他有參與土城國民運動中心、土城醫院工程，萬大中和樹林線及三鶯線持續施工，未來要運用社會住宅及租金補貼，讓土城成為年輕人安居好所在，永和地區則要加速防災型都更。