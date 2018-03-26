藍新北市長初選電視辯論 侯缺席 周、金2打1

2018-03-26 23:04 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ／新北報導



國民黨新北市長參選人周錫瑋（左）與金介壽應邀出席電視台初選電視辯論會，另一位參選人侯友宜缺席，金介壽則戴口罩抗議。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

火花少 網友戲稱「空氣辯論會」

國民黨中央不舉辦新北市長初選辯論，開放電視台自行找參選人侯友宜、周錫瑋、金介壽合作。中天電視台昨天舉辦辯論會，侯友宜缺席未到，但主持人每題必點名侯友宜，再宣布他未到棄權；與會的金介壽一開場就戴口罩表達抗議，全場緊追侯是否涉貪，周錫瑋則大談政見。昨天辯論火花少，網友戲稱「宛如一場空氣辯論會」。

周錫瑋指三名參選人早有「不脫黨參選」共識，但金介壽強調雖不脫黨，但只要侯友宜不充分回應質疑問題，未來即使侯勝出，也不願支持背書。

金介壽質疑，侯友宜過去是否曾提皮箱進官邸找前總統陳水扁夫人吳淑珍，以及是否曾要求黑道找人頂罪並企圖劫囚搶功？由於侯未到場，無法說明；周錫瑋則表示不知情，兩度利用答題時間補充政見說明，讓提問猶如空包彈。

周錫瑋則質疑侯友宜外語能力欠佳，難以讓新北國際化。

現場安排5名來賓提問，再加上5名神秘嘉賓提問。被問到如果行政院長賴清德參選新北市長，金介壽說，當年他保釣不怕日本人，也挑戰前總統李登輝戒急用忍政策，「賴清德有什麼好怕的？」

至於中央若要在深澳電廠燃煤，金說，他會選擇海陸並進防堵；周說，賴雖生在萬里卻非在地人，深澳錯誤政策更顯示不顧鄉親健康，這是敗筆。

昨天交叉辯論僅少許火花，金介壽質疑周錫瑋走到哪倒到哪，省議會、立法院和台北縣府都縮減或消失，「未來當新北市長還得了」；周則質疑金介壽過去工作的環境、能力都無法證明能夠勝任新北市長。

周錫瑋表示，凍省、國會減半及新北升格都是顧全大局、忍讓為國，是做對的事。金介壽則說，市政不是市長一個人的事，只要用人唯才即可，「柯P一個急診室主任都可以當台北市長，我有25年從政經驗」，如果不嫌棄會邀周當副市長、總顧問。