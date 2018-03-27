松機遷移 北市長參選人有共識

2018-03-27 00:05 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北報導



遷移松山機場成為跨黨派市長參選人的最大共識。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

「松山機場遷或廢」再成台北市長選戰的火線話題，不僅台北市長柯文哲贊成遷移，包括藍綠參選人丁守中、張顯耀、鍾小平、姚文智，甚至要以無黨籍參選的台大教授李錫錕等人也持相近看法，遷移松機意外成為跨黨派的最大共識。

柯文哲曾主張2020年將松山機場運量轉移到桃園機場，他也指出桃機如果沒有準備好，松山機場也關不掉，且「不是廢松機，是遷松機」。市府還曾為松機存廢舉辦過論壇，力邀新北、基隆、桃園市府出席討論。

姚文智曾公開表示，他就是為了「廢松機，改中央公園」而參選台北市長，如果真的推不動，2022年他會到松機跑道搭帳棚，「讓飛機從我身上輾過去」。姚文智昨說，既然大家都認為遷松機是首要之務，那就來場「廢松機大辯論」。

張顯耀昨說，台北市地狹人稠，松山機場的遷建勢在必行，否則台北市不能發展下去。但松機要遷移，就必須找到可以在1個小時內抵達的替代機場，例如桃機第一航廈。松機面積213公頃，遷移後的100公頃可做中央公園，另成立台北曼哈頓特區，對接兩岸經濟。

丁守中表示，桃園機捷開通後，松機可廢除或遷建，改作中繼國宅、經濟發展營運中心；鍾小平說，松機讓都市發展出現不連續的斷裂空間，老房子無法都更。

李錫錕前天參選記者會也主張松機遷移，他打算轉作「松機特區」，其中8分之1土地做巨木森林公園，其餘興建5萬戶公宅，並拿出1萬戶作為都更中繼宅；地下空間可作為停車場、商場使用，並規畫大橋幹道，一併解決內湖交通問題，預估8年約需2000億元。