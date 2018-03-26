綠營屏東市長初選 李清聖勝出

民進黨屏東縣黨部主委李清聖在屏東市長初選中出線，將代表民進黨參選。 圖／本報資料照片 分享 facebook 屏東縣民進黨鄉鎮市長暨縣議員初選結果昨天出爐，眾所矚目的屏東市長初選，由民進黨屏東縣黨部主委李清聖勝出，在29日民進黨部公告提名結果後，他將代表民進黨參選屏東市長。

至於國民黨方面，屏東縣黨部主委廖婉汝坦承，目前包括縣長人選及市長人選都還在徵詢中，屆時會一起對外公布；據了解，屏東市長人選鎖定代表會主席林協松，不過他迄今尚未鬆口。

屏東市長期由藍營執政，但在屏東市長林亞蒓因案停職後，外界便認為下屆選舉將是「民進黨距離屏東市長寶座最近的一次」，因此民進黨從初選時即競爭激烈，由李清聖、邱名璋雙雄爭霸。

這次初選採全民調70%、黨員投票30%計算，民進黨屏東縣黨部昨天公布結果，李清聖得分0.5456，邱名璋0.2547，由李清聖勝出。

李清聖在出線後表示，感謝各界支持，他會繼續努力，不過一切結果還是要以縣黨部公告為準。

邱名璋則在臉書上感謝各方支持，他說初選過程中雖然面對種種不公平，仍然選擇奮戰不懈，「我們盡力了」。

除了屏東市外，另有潮州等6鄉鎮初選，各區競爭從現實打到網路，一樣激烈，縣議員第一選區（屏東市）初選結果進入提名之列有：李世斌、劉育豪、蘇義峰、鍾明輝、鍾淑娟、方一祥。民進黨屏東縣黨部表示，提名結果將於29日公告。