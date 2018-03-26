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中央執政優勢 魏明谷：有信心打破一任魔咒

2018-03-26 21:37中央社 台北26日電

彰化縣長魏明谷（右）26日接受廣播節目專訪時表示，有信心能打破民進黨在彰化縣只能...
彰化縣長魏明谷（右）26日接受廣播節目專訪時表示，有信心能打破民進黨在彰化縣只能擔任一屆縣長的魔咒。 中央社（POP搶先爆提供）
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彰化縣長魏明谷今天接受廣播節目專訪時指出，彰化縣4席立委中民進黨有3席，加上有中央執政的綠色優勢，他一定會打破民進黨在彰化縣只能擔任一任縣長的魔咒。

彰化縣長魏明谷今天接受廣播節目「POP搶先爆」的專訪，節目主持人黃光芹針對民主進步黨在彰化縣長只能擔任一屆的魔咒以及在彰化縣的建設等議題，一一作出回應。

談到民調數字以及民進黨在彰化縣長只能擔任一屆的魔咒，魏明谷指出，他和中國國民黨提名參選彰化縣長的立委王惠美，在媒體民調上互有領先，但民調中不表態比例很高，他認為作為參考就好，至於內部民調則穩定領先國民黨的候選人。

魏明谷表示，政治人物要靠平常蹲點去經營累積，派系暴起暴落的聲勢拉抬，不足以形成地方首長需要的民意基礎，他認為這次的選戰是在跟自己比，而且雖然大環境條件和上次勝選時不一樣，但他認為重點是他和王惠美各自為地方爭取到多少建設、哪些福利，相信民眾會比較，也會感受到他們的努力。

主持人也詢問魏明谷擔任縣長3年來的建設，魏明谷則指出，他上任後就針對古都鹿港，積極推動鹿港國家歷史風景區計畫，向中央爭取規劃建設經費，同時在夜間舉辦國際龍舟錦標賽，引發網路話題瘋傳；至於國中小學免費營養午餐的部分，魏明谷指出，縣府推動離岸風電綠能開發招商有成，已經增加足夠的稅收來支付餐費。

黃光芹也詢問魏明谷有關空污的議題，魏明谷指出，台化彰化廠已經停工，但是仍有台中火力發電廠以及雲林台塑六輕，讓縣民深受其害，縣府希望除了推動修正空污法，也希望能以補助購買電動車作為誘因，減少污染。

魏明谷
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