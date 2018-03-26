回應陳芳明 呂秀蓮：沒說柯文哲通匪

2018-03-26 18:08 中央社 台北26日電



前副總統呂秀蓮。 聯合報系資料照片／記者陳煜彬攝影 分享 facebook 前副總統呂秀蓮今天回應學者陳芳明的臉書表示，她沒有說過台北市長柯文哲「通匪」，她只是要提醒大家「有多少人去大陸會特別去毛澤東故居」。

呂秀蓮昨天在一場演講中表示，她4年前曾和尚未擔任台北市長的柯文哲吃飯，當時柯文哲透露曾在胡錦濤對台統戰文膽安排下，到延安參觀毛澤東故居。

政治大學台灣文學研究所講座教授陳芳明昨天稍晚在臉書發文表示，這樣的爆料非常沒有格調，他在2013年8月就已經在臉書貼出照片了。陳芳明認為：「我不知道這樣是犯了怎樣的天條？如果柯文哲通匪，我們豈不是也要連坐嗎？」如果過去威權時代的羅織是錯誤的，現在是民主的時代，就不應該套用國民黨的污衊手法。

呂秀蓮今天特地舉行記者會回應陳芳明，她說自己沒有講過「通匪」，那是陳芳明反映自己黑暗心理狀況，「我要請社會公評，是誰沒格調？」

呂秀蓮說，那個胡錦濤對台統戰文膽是辛旗，辛旗曾經擔任解放軍總政治部聯絡部副部長、參與辜汪會談籌辦與會談，並參與反分裂國家法起草、制定，「有多少人去大陸會特別去毛澤東故居，我是合理懷疑。」

媒體詢問呂秀蓮如果沒講通匪，那提起這件事要提醒大家什麼？呂秀蓮說：「你們自己感覺什麼是什麼，不要把我沒講的話硬是栽贓我。」

至於是否要陳芳明道歉？呂秀蓮說，現在對她來說這也不重要，她沒有要進一步評論什麼，只是不要把陳芳明的評論栽贓給她。

陳芳明接受中央社記者訪問時表示，毛澤東故居早已不是什麼神秘基地，現在就是一般公開的觀光勝地而已，他們一行人到延安，也不免俗地決定前往毛澤東故居參觀，並不是有什麼人刻意安排。

陳芳明指出，位高的人要有格局，權力重的人，講的話也重，呂秀蓮曾任副總統，講話應該更謹慎。