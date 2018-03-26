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十來賓提問 周錫瑋、金介壽接招解答

2018-03-26 15:51聯合報 記者施鴻基╱即時報導

國民黨新北市長參選人周錫瑋（左）與金介壽（右）應邀出席中天電視主辦的國民黨新北市...
國民黨新北市長參選人周錫瑋（左）與金介壽（右）應邀出席中天電視主辦的國民黨新北市長初選電視辯論，兩人在會前握手致意。 記者余承翰／攝影
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新北市長參選人周錫瑋、金介壽參加中天電視台辯論會，侯友宜缺席，電視台安排10名來賓出題，由周、金二人作答。主持人也認為侯友宜不該回避，但侯強調行程早有安排，也不希望辯論會變成抹黑會。

中天政治中心主任林于喬詢問如果未來民進黨對手是賴清德，有無勝算？金介壽自認從政25年，曾登釣魚台，也挑戰前總統李登輝戒急用忍，最後被判3月關在土城，「我連日本人、解放軍都不怕，賴清德有什麼好怕的」？周錫瑋則認為賴清德雖出生在萬里卻非在地人，深澳電廠政策也證明他不關心人民健康和國際事務。

前內政部長李鴻源詢問如果台南、花蓮地震發生在新北該怎麼辦？周錫瑋表示要減少地震帶建物，疏散遷移市民，撥出公有土地提供居住，再淘汰落伍法令重新制訂，以充足基金做防災性都更。金介壽則想營造有利誘因，拆除老宅，容積率蓋滿，只租不賣。

知名的「POWER0錕」李錫錕詢問未來雙北交通如何運作。周錫瑋認為必要時政府可賠本讓大家愛搭大眾運輸工具，整合系統短長程分工。

資深媒體人盛竹如想了解參選人對核四和深澳電廠的看法。金介壽表示未來會在海上陸上封路，避免燃煤進廠。周錫瑋表示燃煤一定不能做，傷害健康卻有發電能力有什麼用？他認為應該成立再生能源研發生產製造中心，重新組合發電。

周錫瑋賴清德侯友宜
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