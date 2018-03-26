影╱拜會陳亭妃遭冷冰冰對待？黃偉哲：遭曲解

2018-03-26 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



民進黨台南市長初選廝殺激烈，最後由黃偉哲出線，隨後黃展開請益之旅，未料卻傳出黃偉哲無奈被陳亭妃以「冷冰冰」姿態對待，陳亭妃今表示，陳明文可以作證黃來找她時，她還深深一鞠躬表明會支持黨提名的候選人，覺得引發這種說法等於陷她於不義；黃偉哲今受訪時則澄清，「冷冰冰」一說是電子媒體自己說的，並非他的意思，他當場也有向陳亭妃鞠躬感謝。

陳亭妃表示，昨天有電視台記者打電話給她，指出黃偉哲說20日有向她拜會，結果她態度冷冰冰。陳亭妃說，她聽到此說法嚇了一跳，因為那天立法院甲動，她當時與陳明文在講話，突然間黃拍了她的手，問她服務處可否安排拜會時間，她深深一鞠躬並表明一定會支持民進黨提名的候選人，陳明文可以作證，「短短不到10秒鐘會引發這種說法，令人遺憾及意外，這樣陷我於不義，心裡怪怪的」。

黃偉哲說，當時陳明文確實有在場，陳亭妃也有鞠躬，他自己則也有鞠躬感謝陳亭妃的支持，「冷冰冰」一詞是該記者傳達錯誤，並非他的意思。