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台北市長候選人全主張廢松機？姚文智：來辯論吧

2018-03-26 14:27聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

台北市長選舉參選大爆炸，至今已有10人表態參選，儘管參選者眾，不過政見似乎都聚焦在松山機場，除了民進黨台北市長擬參選人、立委姚文智，台大政治系教授李錫錕等人先後提出松山機場遷移的政見外，國民黨台北市長擬參選人、陸委會前副主委張顯耀今接受電台專訪時，也同樣提出松山機場遷移的政策。

張顯耀表示，台北市地狹人稠，松山機場遷建1年內不做，往後也勢必要做，目前桃園機場第三航廈將在2年內完工，未來第一航廈就可以代替松山機場。

張顯耀還提到，松山機場遷建後，要打造成100公頃、世界最大的中央公園，讓台北市民有個肺；同時也要打造「台北曼哈頓特區」，引入科技業，對接兩岸經濟。

不過對於張顯耀的松機遷移政策，姚文智卻顯得相當不以為然，直接在臉書上表示「我不想跟你們談，因為你們國民黨的超大髮夾彎自己要解釋清楚」。

姚文智表示，過去前立委丁守中10多年來都吹牛最有國際觀，還說台北要有兩個機場，現在改變了，難道不用說聲sorry。

姚文智表示，李錫錕雖然主張松山機場遷移，不過市政發展的策略思考則欠缺經驗，因為松機最快最快就是現在我主張的2022年，要蓋4萬戶又需2、3年，那就算給錕P做8年市長，也是「一室無成」。

姚文智還隔空和李錫錕喊話，強調，既然大家都認為遷松機是首要之務，那就來場「廢松機大辯論」，不知錕Ｐ意下如何？讓我們一起成為「講政策不噴口水」的市長候選人吧。

松山機場姚文智張顯耀
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