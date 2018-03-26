陳學聖問會不會擔心祖傳禿頭 蔣萬安笑：我頭型很好看

2018-03-26 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



國民黨立委蔣萬安今受邀上「學聖聊天室」，接受國民黨立委陳學聖提問。圖／翻攝陳學聖臉書 分享 facebook 國民黨立委陳學聖爭取桃園市長初選提名，上周起邀請黨內好友在臉書直播聊天。國民黨立委蔣萬安今受邀上「學聖聊天室」，陳學聖依觀眾要求，大膽詢問蔣萬安會不會擔心「祖傳的禿頭」，蔣萬安表示一點都不擔心，「因為我頭型很好看」，他還指，像韓國瑜這樣多瀟灑，他覺得韓的頭型也很好看。

蔣萬安說，他以前當兵剃了個大光頭，同梯開玩笑拿十元硬幣比對，說「哇，這有像」，他也覺得自己頭型很好看，所以一點也不擔心。蔣還拿高雄市黨部主委韓國瑜舉例，說韓這樣多瀟灑，他頭型也很好看。