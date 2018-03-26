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林佳龍、盧秀燕分身互控 監院爆衝突

2018-03-26 14:03聯合晚報 記者徐偉真／台北報導

盧秀燕青年軍碰到民進黨立委等人要進監察院時，拿大聲公喊「不要為選舉作秀」。 記者...
盧秀燕青年軍碰到民進黨立委等人要進監察院時，拿大聲公喊「不要為選舉作秀」。 記者楊萬雲／攝影
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盧陣營：「林友友」屢得標市府工程

代表國民黨參選台中市長的國民黨立委盧秀燕，遭人指將政治獻金流入自家人開的傳播公司，民進黨的市議員參選人跑去監察院舉發，搞選舉造勢活動。盧秀燕陣營青年軍上午也到監察院，反控台中市長林佳龍團隊，透過包攬台中市府標案，將公帑放到親朋好友及他們的口袋裡，民進黨應用同樣標準檢視林佳龍，民進黨參選人跑到監察院是搞錯對象，監察院又不能調查立委。

盧秀燕青年軍指出，林佳龍有很多「林友友」參與台中市府標案，屢屢得標，例如望春風電台前台長陳彥斌是林佳龍的好友，林佳龍不但過去參選時，曾把戶口遷到陳彥斌家，競選時有100多萬經費，流入陳彥斌電台，當選後，還有很多標案由陳彥斌的新文化協會得標。

盧秀燕青年軍表示，趨勢民調公司的董事長紀怡明，是林佳龍競選團隊的金主，也是好朋友，趨動整合董事長李彥旻，是林佳龍競選幕僚、趨動整合行銷負責人，也都是林友友，加上目前台中市新聞局長卓冠廷。林佳龍當時每個月從競選經費提撥9000元到2萬元不等，流入他們口袋，流入趨動整合行銷就有885萬，加上陳彥斌的就有2000萬，將台中市府人民的納稅錢流入親朋好友的口袋。

盧秀燕青年軍說，請民進黨用對盧秀燕的同樣標準檢視林佳龍，今天要不要一起舉發林佳龍，監察院不能辦立委，這行為很好笑，就是為了競選作秀。盧秀燕青年軍後來與一旁的民進黨不分區立委發生衝突，最後雙方被警方隔開。

民進黨台中市議員參選人劉厚承(左二)等人，帶著告發書到監察院舉發國民黨提民台中市...
民進黨台中市議員參選人劉厚承(左二)等人，帶著告發書到監察院舉發國民黨提民台中市長參選人盧秀燕。 記者林麒瑋／攝影
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林陣營：政治獻金流入盧家人公司

【記者林麒瑋/台北報導】部分民進黨立委及市議員參選人上午到監察院，指控國民黨台中市長參選人盧秀燕將政治獻金流入自家人開的兩家傳播公司，歷經四次立委選舉，總金額高達3618萬元。盧秀燕陣營也不甘示弱，派出青年軍反控台中市長林佳龍，在市長任內不斷洗錢，雙方爆發肢體衝突，在警方維持秩序下，未造成意外。

監察院上午都是民進黨參選人藉盧秀燕炒作話題，為選舉造勢的場合，民進黨台中市議員參選人劉厚承表示，盧秀燕歷經四次選舉，從負債3000多萬到1600多萬盈餘，這中間絲毫沒有誠信可言。盧秀燕找自己先生、妹妹所開的公司，將政治獻金流入其中，嚴重違反政治獻金法其中條文。

民進黨台北市議員參選人吳沛憶表示，盧秀燕涉嫌違反政治獻金法，請監察院立刻調查，這不是只有一個政治人物的事，而是所有人的誠信問題。

出面接受民進黨參選人陳情的監委高湧誠表示，監察院是政治獻金法的主管機關，會請相關單位調查事證是否屬實。

盧秀燕林佳龍民進黨
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