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平均每3天就有個孩子來不及長大‥受虐兒：爸媽是我的噩夢

影／盧秀燕、林佳龍誰A錢 藍綠監院前短兵相接

2018-03-26 12:13聯合報 記者黃純益╱即時報導

台中市長兩位藍綠參選人之戰延燒到監察院，國民黨盧秀燕陣營派出青年軍到監察院，指控台中市長林佳龍在市長任內涉及洗錢，不過隨後民進黨立委及市議員參選人也來到監察院，點名盧秀燕將支持者捐的政治獻金流入自家人開的兩家傳播公司，總金額高達3618萬元。雙方相遇短兵相接爆發衝突。

盧秀燕青年軍今天到監察院外，指控台中市長林佳龍在市長任內涉及洗錢，和現場民進黨人...
盧秀燕青年軍今天到監察院外，指控台中市長林佳龍在市長任內涉及洗錢，和現場民進黨人士發生衝突。記者莊昭文／攝影
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