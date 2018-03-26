民進黨屏東市長初選結果出爐 李清聖出線

2018-03-26 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



民進黨屏東縣黨部主委李清聖在屏東市長初選中出線，將代表民進黨參選屏東市長。記者翁禎霞／攝影 分享 facebook 民進黨鄉鎮市長暨縣議員初選結果今天起展開計算，眾所注目的屏東市長初選結果，由民進黨屏東縣黨部主委李清聖勝出，在29日黨部公告提名結果後，他將代表民進黨參選屏東市長。

參與初選落馬的邱名璋第一時間在臉書上恭喜李清聖，並呼籲上下團結打贏選戰，他也不免失落說，雖然面對種種不公，但「我們盡力了」。

屏東市長期由藍營執政，在屏東市長林亞純因案停職後，外界便認為下屆選舉將是「民進黨距離屏東市長寶座最近的一次」，因此民進黨從初選時即格外激烈，本屆參選落敗的邱名璋捲土重來，民進黨屏東縣黨部主委李清聖也披褂上陣，雙方一度攻防激烈。

這次初選採全民調佔70%、黨員投票30%計算，民進黨屏東縣黨部今天上午經計算後，李清聖的黨員得票率55.22%；邱名璋41.10%；民調部分李清聖54.28%，邱名璋18.77%，初選結果由李清聖勝出，縣黨部表示一切要以29日公告為準。

李清聖在出線後表示，感謝各界支持，他還會繼續努力，不過一切結果還是要以縣黨部公告為準；邱名璋則在臉書上感謝各方支持，他說初選過程中雖然面對種種不公平，仍然選擇奮戰不懈…「我們盡力了」。

另外經民進黨屏東縣黨部計算，潮州鎮長初選由蔡恭泰出線、高樹鄉長初選由楊秀文勝出，一切仍以縣黨部公告為準。