盧秀燕陣營指林佳龍將公帑放親友口袋 籲監院要查

2018-03-26 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



盧秀燕青年軍今天到監察院外，指控台中市長林佳龍將公帑流入親朋好友口袋，和現場民進黨人士發生肢體衝突。記者徐偉真/攝影 分享 facebook 代表國民黨參選台中市長的立委盧秀燕，被指將政治獻金流入自家人開的傳播公司，今遭綠營至監院舉發。同時間盧秀燕青年軍也到監察院外，指控台中市長林佳龍的團隊透過包攬市府標案，將公帑「放到」親朋好友及他們的口袋裡，民進黨應用同樣標準檢視林佳龍，盧營並指，綠營跑到監察院根本是搞錯對象，「監察院又不能調查立委」。

盧秀燕青年軍指出，林佳龍有很多「林友友」參與市府標案，屢屢得標，例如望春風電台前台長陳彥斌是林佳龍的好友，林佳龍不但過去參選時曾把戶口遷到陳彥斌家，競選時有一百多萬經費流入陳彥斌的電台，當選後還有很多標案由陳彥斌的新文化協會得標。

盧秀燕青年軍指出，趨勢民調公司的董事長紀怡明是林佳龍競選團隊的金主，也是好朋友，趨動整合董事長李彥旻是林佳龍競選幕僚、趨動整合行銷負責人，也都是「林友友」，加上目前台中市新聞局長卓冠廷，林佳龍當時每個月從競選經費提撥九千到兩萬不等流入他們口袋，流入趨動整合行銷就有885萬，加上陳彥斌的就有兩千萬，「將台中市府人民的納稅錢流入親朋好友的口袋」。