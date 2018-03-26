拒電視辯論 侯友宜：政見會非抹黑會 早有既定行程

2018-03-26 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



侯友宜(前左二) 表示不參加政見發表會，是因早有安排行程，而且不想變成抺黑大會。記者施鴻基/攝影 分享 facebook 新北市長侯友宜今天到土城震安宮和民眾座談，他表示不參加電視台的辯論，是因為不想政見發表會變成抹黑會，而且早就有預定的拜會行程，無法抽身，未來將會照著自己的節奏走，不會受外界影響。

侯友宜也拜會土城區市議員林金結，林先前被認定為親周鍚瑋人士，他也特地說明。

林金結說，無論周錫瑋或侯友宜都是他的好朋友，他幫侯辦一場政見說明會，就會幫周錫瑋再辦一場，不會有差别待遇。