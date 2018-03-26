民進黨要監院查盧秀燕 藍營反嗆林佳龍攬標案

2018-03-26 10:36 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 楊萬雲 ╱即時報導



民進黨立委上午到監察院告發盧秀燕違反政治獻金法，要求監院徹查；而盧秀燕陣營反制，青年軍號召群眾，同一時間到監察院要公開台中林佳龍如何包攬市府標案，把市民辛苦血汗錢，放入自己口袋。