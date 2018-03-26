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共軍劉連昆入我忠烈堂 傳他的死與李登輝一席話有關

盧秀燕陣營：龍友友攬標案 卓冠廷：轉移獻金案焦點

2018-03-26 10:22聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市長選舉激戰開打！記者陳秋雲/資料照片
台中市長選舉激戰開打！記者陳秋雲/資料照片
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周刋報導國民黨立委盧秀燕歷屆政治獻金疑流入自家人公司，綠營台中市議員參選人劉厚承等人到監察委院檢舉盧秀燕涉違反政治獻金法。

盧秀燕青年軍則指控，市府公標案發包給特定對象來轉移焦點，包括趨勢民調公司等多家「龍友友們」包攬標案，將人民血汗錢拿來酬庸。

台中市政府新聞局長卓冠廷說，公標案一定都要依法行政且禁得起檢驗，市府各單位獨立進行招標流程，均有法定流程及規範，並有政風、會計等單位監督，無圖利特定廠商的可能。

卓冠廷説，請盧委員妥善並坦承面對外界質疑，不要惱羞並一再動用青年軍抹黑市府來迴避問題，市府不會隨之起舞。

盧秀燕坦承政治獻金流向親友公司，因選舉要找「可信任」的公司，她誠實申報，禁得起檢驗！反觀林佳龍市長拿公帑酬庸龍友友們，應該説清楚！

卓冠廷說，盧秀燕青年軍所提的訊息，市府先前均已明確澄清，呼籲不要為了選舉，冷飯熱炒老議題。

有關市府公標案，卓局長並重申，過去在議會也多有討論，市府各單位獨立進行招標流程，均有法定流程及規範，並有政風、會計等單位監督，無圖利特定廠商的可能；公標案一定都要依法行政且禁得起檢驗，各單位均本於職權進行。

盧秀燕卓冠廷政治獻金
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