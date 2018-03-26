竹苗客家庄保衛戰 藍軍難打

竹苗客家選區是藍綠選戰必爭之地。圖為民進黨總統蔡英文（右）與客家文壇大老鍾肇政（左）推銷浪漫台三線。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 年底縣市長選舉，過去一向被視為國民黨鐵票區的新竹縣、苗栗縣客家選區，今年形勢有些轉變，民進黨把能否搶下新竹或苗栗縣，視為檢驗客家票經營的指標。國民黨面對苗栗縣民進黨組無黨聯盟，新竹縣有可能出現「三強鼎立」局面，坦言年底竹苗地方執政權的保衛戰不好打。

國民黨苗栗縣長徐耀昌已獲徵召尋求連任，民進黨日前通過並支持無黨籍的頭份市長徐定楨參選苗栗縣長。藍營人士指出，徐定楨在苗栗除了民進黨的奧援，將結合無黨的市長、鎮長，以無黨聯盟挑戰徐耀昌，此一趨勢在二○一二年總統大選就已浮現。

藍營人士分析，徐定楨是首次參選縣長，實力仍有區域性，徐耀昌仍有優勢，但二○一四年地方選舉，桃園市、新竹市被民進黨攻陷後，過去國民黨在桃竹苗整體優勢已不在，中央再不重視客家選區，未來的危機和挑戰將更鉅大。

選情更緊繃的新竹縣，國民黨籍立委林為洲和新竹縣副縣長楊文科早已表態參選，兼新竹縣黨部主委的副議長陳見賢動向受注目。民進黨有可能徵召前縣長鄭永金兒子鄭朝方參選新竹縣長。

藍營人士指出，新竹縣長選戰將出現國民黨、民進黨和民國黨徐欣瑩的「三強鼎立」之勢，面對中央黨部一再拖延新竹縣長提名時程，地方認為不能再拖了，初選黨內廝殺，時間愈久傷痕愈難彌補。

民進黨的目標是力保桃園市及新竹市的執政，同時要在新竹縣和苗栗縣有所突破，為此，民進黨在客家庄推出「浪漫臺三線」政見，臺三線沿線景點逐漸成為旅遊業者促銷的新景點，吸引更多的青壯輩返鄉，政策逐漸在地方發酵。

客委會官員表示，政策帶動的改變，不是一蹴可幾；過去是補助當地產業，因此一到選舉，自動歸隊回地方派系或山頭，如今政策擴及到生活層面，不分藍綠一起合作，鬆動的土壤才有挖得更深的可能性。