李錫錕戰柯文哲 抬「泛在野」大旗

2018-03-26 00:57 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北報導



台大教授李錫錕（前）昨宣布以無黨籍身分參選台北市長，為證明自己體能仍佳，與粉絲比賽抬腿。 記者林伯東／攝影 分享 facebook 以評論時政影片走紅的台大政治系教授李錫錕，昨宣布參選台北市長。李是國民黨終身黨員，但他強調將以無黨籍參選。

國民黨組發會主委李哲華表示，國民黨台北市長提名人選尚未出爐，李表態參選屬言論自由範疇；若國民黨人選產生，李不參加初選還堅持參選且登記，會祭出黨紀。

年底台北市長選戰，泛藍多人表態參選。國民黨有前立委孫大千及丁守中、市議員鍾小平和陸委會前副主委張顯耀及無黨籍的台北市前副市長邱文祥和李錫錕。

泛藍多人參選是否影響國民黨台北市長選情，李哲華表示，國民黨正展開黨內初選，現在談李、邱以無黨籍參選對國民黨選情的影響，言之過早。

李錫錕昨舉辦「POWER感謝祭」和支持者互動，並宣布投入年底台北市長選舉。七十歲的他為展現體力，當場和年輕人比賽抬腿五分鐘，說自己有辦法連續做半個鐘頭、二千下，體力不分年齡。

李同時發表遷移松山機場等政見，對台北市長參選爆炸，他表示，「我就是狂」，敢冒險、不怕得罪人，宣布參選就是責任，一定會選到底。

李錫錕說，台灣人民對藍綠惡鬥已很厭惡，所以各政黨鐵票支持者加起來不到四成，有六成要求超越黨派，他是代表「泛在野」參選。

柯文哲昨被問到，李錫焜宣布參選，會不會對他造成壓力？柯笑說「不會」。國民黨台北市長參選人丁守中表示，李是他台大念書時的老師會好好請益，泛藍一定要整合，看大家要怎麼合作。

民進黨台北市長參選人姚文智表示，現在好像每周一市長，就像白居易的「琵琶行」，「嘈嘈切切錯雜彈，大珠小珠落玉盤」，各黨派大家都來，非常歡迎。