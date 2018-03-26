親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
中監認定扁違規
政治
軍事
綜合

李錫錕戰柯文哲 抬「泛在野」大旗

2018-03-26 00:57聯合報 記者邱瓊玉／台北報導

台大教授李錫錕（前）昨宣布以無黨籍身分參選台北市長，為證明自己體能仍佳，與粉絲比...
台大教授李錫錕（前）昨宣布以無黨籍身分參選台北市長，為證明自己體能仍佳，與粉絲比賽抬腿。 記者林伯東／攝影
分享
以評論時政影片走紅的台大政治系教授李錫錕，昨宣布參選台北市長。李是國民黨終身黨員，但他強調將以無黨籍參選。

國民黨組發會主委李哲華表示，國民黨台北市長提名人選尚未出爐，李表態參選屬言論自由範疇；若國民黨人選產生，李不參加初選還堅持參選且登記，會祭出黨紀。

年底台北市長選戰，泛藍多人表態參選。國民黨有前立委孫大千及丁守中、市議員鍾小平和陸委會前副主委張顯耀及無黨籍的台北市前副市長邱文祥和李錫錕。

泛藍多人參選是否影響國民黨台北市長選情，李哲華表示，國民黨正展開黨內初選，現在談李、邱以無黨籍參選對國民黨選情的影響，言之過早。

李錫錕昨舉辦「POWER感謝祭」和支持者互動，並宣布投入年底台北市長選舉。七十歲的他為展現體力，當場和年輕人比賽抬腿五分鐘，說自己有辦法連續做半個鐘頭、二千下，體力不分年齡。

李同時發表遷移松山機場等政見，對台北市長參選爆炸，他表示，「我就是狂」，敢冒險、不怕得罪人，宣布參選就是責任，一定會選到底。

李錫錕說，台灣人民對藍綠惡鬥已很厭惡，所以各政黨鐵票支持者加起來不到四成，有六成要求超越黨派，他是代表「泛在野」參選。

柯文哲昨被問到，李錫焜宣布參選，會不會對他造成壓力？柯笑說「不會」。國民黨台北市長參選人丁守中表示，李是他台大念書時的老師會好好請益，泛藍一定要整合，看大家要怎麼合作。

民進黨台北市長參選人姚文智表示，現在好像每周一市長，就像白居易的「琵琶行」，「嘈嘈切切錯雜彈，大珠小珠落玉盤」，各黨派大家都來，非常歡迎。

國民黨李錫錕柯文哲
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

竹苗客家庄保衛戰 藍軍難打

2018-03-26 01:07

民進黨新北議員提名 剩4區等初選

2018-03-25 23:50

與新系結盟抗游？ 吳秉叡否認

2018-03-25 23:49

電視台自辦電視辯論會 侯友宜不參加

2018-03-25 23:46

星期評論／桃市長初選撕裂藍軍 選後能團結？

2018-03-25 23:32

觀測站／竹市議員增1席 男選將反更難選

2018-03-25 23:26

林佳龍：台中不生產「慶記」了

2018-03-25 23:20

盧秀燕「挺青年」：至少3位青年局處長

2018-03-25 23:17

盧秀燕：柯文哲幫林佳龍助選

2018-03-25 23:03

國民黨新北市長電視辯論 侯友宜確定缺席

2018-03-25 19:05

呂秀蓮爆柯通匪 陳芳明批這種爆料非常沒格調

2018-03-25 19:01

藍批小英柯P來台中助選「看到空汙沒」 柯P：蛤？

2018-03-25 18:44

呂秀蓮爆柯P曾接受胡錦濤文膽招待 北市府：請勿抹紅

2018-03-25 18:39

電視辯論 周錫瑋：避得了一時 避不了整個選舉

2018-03-25 17:58

影／「打造松機特區」！最狂教授「錕P」參選台北市長

2018-03-25 17:38

盧秀燕批龍團隊未重用年輕人 卓冠廷：祝盧常保青春

2018-03-25 17:11

超狂！李錫錕宣布參選 主打松機遷移發行公債

2018-03-25 16:07

主打「泛在野力量」 李錫錕：歡迎藍綠挺我

2018-03-25 16:05

「錕P」李錫錕宣布參選台北市長

2018-03-25 14:47

吳秉叡說不分黨派都支持自己 林德福酸：夢話

2018-03-25 14:39

影／錕P對決柯P吸睛 姚文智：一起吹琵琶行

2018-03-25 13:40

爭提名新北市長 吳秉叡左打侯友宜、右批周錫瑋

2018-03-25 13:38

蘇、游兩派爭新北市長提名 周錫瑋：賴揆機會越高

2018-03-25 13:38

李錫錕參選北市長 學者：難循柯文哲模式獲勝

2018-03-25 13:28

角逐北市長 泛藍參選人大爆炸

2018-03-25 13:23

許忠信：台南由獨派當市長 民進黨才會像牛聽話

2018-03-25 13:18

民進黨新秀基隆「好漢」 林右昌：比我和蔡適應都帥

2018-03-25 12:48

新蘇結合抗衡游？ 吳秉叡：立院同仁不分黨派都支持我

2018-03-25 12:18

北市小分裂 影響藍基本盤？孫大千：中間選民才是關鍵

2018-03-25 11:53

左打侯右批周 吳秉叡嗆：市政缺失拿來說嘴

2018-03-25 11:53

李錫錕宣布參選？學者：錕P難成柯P

2018-03-25 11:49

北市參選爆炸 姚文智：幾乎沒人提市政理念

2018-03-25 11:27

民進黨新北議員初選民調 4選區競爭激烈

2018-03-25 11:27

蘇系游系爭新北市長提名 周錫瑋：越爭賴清德機會越高

2018-03-25 11:18

柯P錕P戰北市長 姚文智：一起吹奏琵琶行

2018-03-25 10:44

盧秀燕起大早 為枇哩杷啦太平山野馬拉松鳴槍

2018-03-25 09:33

孫大千改造台北 免帳密就可使用Taipei Free不斷線

2018-03-25 08:05

衛生紙之亂掃到選戰 大媽：再給20包我幫你發

2018-03-25 08:00

暫代新北「母雞」 余天苦笑

2018-03-25 00:15
看更多

熱門文章

孫大千改造台北 免帳密就可使用Taipei Free不斷線

2018-03-25 08:05

角逐北市長 泛藍參選人大爆炸

2018-03-25 13:23

北市小分裂 影響藍基本盤？孫大千：中間選民才是關鍵

2018-03-25 11:53

「連走路的權利都沒有！」 退警抗議小英被人牆包圍

2018-03-25 11:33

越南抗議聲中 太平島火砲射訓由每年2次提升為4次

2018-03-25 08:11

影／北市府昨拆公投盟帳蓬 今與西門町台獨旗隊對峙

2018-03-25 19:50

國安局耗資百萬 建立特勤直播系統護小英

2018-03-25 08:15

呂秀蓮爆柯P曾接受胡錦濤文膽招待 北市府：請勿抹紅

2018-03-25 18:39

黃子哲批陳致中不孝 讓手抖的阿扁拿這麼重的菜頭

2018-03-25 19:40

台灣除役悍馬車 中南美變身特戰掃盪精兵座駕

2018-03-25 08:09

衛生紙之亂掃到選戰 大媽：再給20包我幫你發

2018-03-25 08:00

柯建銘：軍改方案26日可定案 盼7月上路

2018-03-25 16:16

呂秀蓮爆柯通匪 陳芳明批這種爆料非常沒格調

2018-03-25 19:01

超狂！李錫錕宣布參選 主打松機遷移發行公債

2018-03-25 16:07

訪台中看綠川整治 柯文哲誇：比韓國清溪川還好

2018-03-25 11:42

馬英九下月赴美演講 總統府准了

2018-03-25 12:17

被中監認定違規 扁最新「新勇哥物語」嗆之後更應出席

2018-03-25 20:01

蔡英文參加扶輪社年會誇林佳龍政績 交管嚴惹民怨

2018-03-25 14:27

「錕P」李錫錕宣布參選台北市長

2018-03-25 14:47

藍批小英柯P來台中助選「看到空汙沒」 柯P：蛤？

2018-03-25 18:44

許忠信：台南由獨派當市長 民進黨才會像牛聽話

2018-03-25 13:18

國民黨新北市長電視辯論 侯友宜確定缺席

2018-03-25 19:05

潛艦國造本月底展開武器布置與戰系研究 立委南下驗收

2018-03-25 11:30

比照海軍？海巡署籌建配備方陣快砲的野戰醫院巡防艦　

2018-03-25 12:06

軍人年改可望定案 副總統明邀綠委談

2018-03-25 10:55

民進黨新秀基隆「好漢」 林右昌：比我和蔡適應都帥

2018-03-25 12:48

盧秀燕批龍團隊未重用年輕人 卓冠廷：祝盧常保青春

2018-03-25 17:11

電視辯論 周錫瑋：避得了一時 避不了整個選舉

2018-03-25 17:58

吳秉叡說不分黨派都支持自己 林德福酸：夢話

2018-03-25 14:39

柯P錕P戰北市長 姚文智：一起吹奏琵琶行

2018-03-25 10:44

金門縣長選戰 國民黨不禮讓30日協調提名

2018-03-25 16:14

柯P說中市捷運興建快 也肯定了自己

2018-03-25 15:51

陳菊紐約演講 盼僑胞做總統改革後盾

2018-03-25 12:30

總統：期待扶輪社繼續支持扶輪人林佳龍

2018-03-25 13:09

盧秀燕起大早 為枇哩杷啦太平山野馬拉松鳴槍

2018-03-25 09:33

李錫錕宣布參選？學者：錕P難成柯P

2018-03-25 11:49

潛艦國造 立委南下密察

2018-03-25 14:21

退警堵蔡總統 被警力人牆包圍

2018-03-25 13:15

影／錕P對決柯P吸睛 姚文智：一起吹琵琶行

2018-03-25 13:40

台旅法推動功臣 美眾議員羅伊斯下周二訪立院

2018-03-25 09:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top