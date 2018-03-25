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盧秀燕：柯文哲幫林佳龍助選

2018-03-25 23:03聯合報 記者陳秋雲余采瀅／台中報導

台北市長柯文哲（右）昨率市府團隊到台中參訪，光公開行程就排六場，其中一站到台中花...
台北市長柯文哲（右）昨率市府團隊到台中參訪，光公開行程就排六場，其中一站到台中花博后里森林園區參觀。 記者余采瀅／攝影
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台北市長柯文哲昨天參訪台中，國民黨台中市長參選人盧秀燕指出，到台中市為林佳龍市長助選時，不知有沒有看到大台中昨全面空汙紅害？藍營也批柯文哲看的幾乎是「割稻尾工程」，前任市長胡志強任內規劃的建設，現在變成林佳龍政績。

綠營則表示，前朝好的規劃，林佳龍執行得好也是台中之福。

記者轉述盧秀燕在臉書上質疑柯文哲來為林佳龍助選，為了選舉利益才到台中參訪。柯文哲一聽露出張嘴疑惑的表情，搔搔頭表示不了解記者的問題，隨後跟著台北市府人員離開，不再回應。

台中市環保局回應，昨因風速偏弱，大氣擴散條件仍不佳，下午空品狀況是對敏感族群不健康的橘色提醒到普通等級，市府啟動預警二級應變，除加強固定源、逸散源及移動源汙染巡查與管制外，也聯繫台電公司友善降載以減輕空品汙染負荷。

台中市議會國民黨團書記長李中說，柯文哲昨天看得都是「割稻尾工程」，捷運是前市長胡志強時代規劃與前置作業，花博是胡志強爭取的、柳川也是胡志強任內開工並完成第一期作業，現在林佳龍只是在河底裝設LED燈，美化河底，河川真正的功能是治水防洪。

民進黨議員翁美春則表示，市政是延續的，好的規劃繼續執行、發揚光大本來就是首長所該做的。

她說，柳川、綠川之美揚名全國是林佳龍的政績，有目共睹。

盧秀燕也表示，樂見林佳龍市長接棒胡志強市長，完成綠川與柳川整治，但市民更企盼以後到柳川或綠川玩，不必因空汙嚴重再戴口罩。

水利局回應，柳川整治工程早在前台中市長胡志強時期規劃，總經費共4億，第一期工程從崇德柳橋到中正柳橋是在前任完成；第二期從中正柳橋到民權柳橋，林佳龍上任後延續，前年完工。因整治效果不錯，林再規畫第三期自民權柳橋到林森柳橋，上游並加蓋一處淨水場，今年底動工。綠川則是林佳龍任內從規畫到執行。

林佳龍胡志強柯文哲盧秀燕
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