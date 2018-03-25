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盧秀燕「挺青年」：至少3位青年局處長

2018-03-25 23:17聯合報 記者陳秋雲／台中報導

國民黨青年部昨在台中舉辦「挺青年座談會」，市長參選人盧秀燕（第一排右三）與雲林縣...
國民黨青年部昨在台中舉辦「挺青年座談會」，市長參選人盧秀燕（第一排右三）與雲林縣長參選人張麗善（同排右四）提青年政策。 圖／盧秀燕服務處提供
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國民黨青年部昨在台中舉辦「挺青年座談會」，重用年輕人成顯學，台中市長參選人盧秀燕表示，只要她當選市長，未來小內閣至少要有3位40歲以下的一級局處首長。

盧秀燕說，朝野政黨都積極拉攏青年參與公共事務，但在太陽花學運前她早就提出修憲案，要求將投票年齡下降到18歲。盧秀燕表示，18歲有投票權，年輕人才能真正參與公共事務，有投票權也才會對參選人形成壓力，不過她說，很可惜現在仍沒通過。

盧秀燕說，只要她能當選市長，一級局處首長至少會進用3位40歲以下的年輕主管，她說目前林佳龍團隊雖有新聞局長卓冠廷一人不滿40歳，「但只有一位， 其實就是樣板」，並不是真正重用年輕人。

她說，市長林佳龍53歲小她2歲，但現任3位副市長中林陵三已70幾歲、張光瑤也超過65歲，另一位林依瑩也50幾歲。她說，只要她當選一定會讓年輕人發揮領導力，不是像現在只讓年輕人打雜、作基層勞務，而是應讓年輕人充分展現創意與領導。

台中市政府新聞局長卓冠廷回應，盧委員可能忘了，她自己在國民黨初選中出線就勝過比她年輕9歲的立委江啟臣。

卓冠廷表示，事實上林佳龍不論是副市長或局處首長都重用年輕人，且進行跨世代合作，「盧委員可能搞錯了」，「我們祝福她心情快樂，常保青春」。

市府人事單位回應表示，經發局長呂曜志、交通局長王義川及新聞局長卓冠廷擔任局長時都未滿40歲，副市長林依瑩40幾歲，目前是六都最年輕的副市長。

卓冠廷盧秀燕林佳龍
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