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星期評論／桃市長初選撕裂藍軍 選後能團結？

2018-03-25 23:32聯合報 本報記者張念慈

角逐國民黨桃園市長黨內初選的前立委楊麗環呼籲民眾接到民調電話時，可向她的服務處回...
角逐國民黨桃園市長黨內初選的前立委楊麗環呼籲民眾接到民調電話時，可向她的服務處回報，將送一只有師父加持的吊飾。 圖／聯合報系資料照片
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國民黨桃園市長究竟由誰參選？從去年的尊「吳」到年後確定三強爭奪，和昨天起展開的3天電話民調，28日終於可以知道結果，但是黨內初選所造成的撕裂和對立，選後是否真正能夠撫平傷痕、國民黨大團結？恐怕才是真正考驗的開始。

前立委楊麗環去年10月就宣布參選桃園市長，並勤跑基層，反觀當時呼聲極高的立委吳志揚、立委陳學聖態度都曖昧不清，楊麗環頗有當年洪秀柱要代表國民黨參選總統「捨我其誰」的女將英風。

然而，楊麗環始終得不到黨中央的眷顧，吳志揚終究是高層的最愛，直到吳今年2月宣布「不選」，陳學聖才宣布參選、市議員魯明哲更在登記參選最後一天突然宣布參選，讓最早起步的楊麗環心中始終無法服氣，更為此與桃園市黨部決裂。

楊麗環先是大動作開記者會「幫」魯明哲宣布退選遭當事人否認，接著抨擊市黨部延後民調時程、公開點名曾與她情同兄妹的市黨部主委楊敏盛是「操縱選務的黨官」，質疑初選民調可能作假，以送小禮物的方式鼓勵選民回叩告知投票給誰，「黨內互打」的失控情況，讓藍營的支持者都憂心不已。

要對抗綠營鄭文燦的高施政滿意度和人氣，藍營原本就是一場硬戰，隨著3天民調展開，28日的桃園市國民黨市長人選，究竟會像台中市一樣選後大團結，還是如同基隆市民調出包糾紛、嘉義市脫黨參選等情況，年底市長選戰藍營是否還有機會一搏，其實28日就能見真章。

楊麗環國民黨吳志揚陳學聖鄭文燦
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