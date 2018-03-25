星期評論／桃市長初選撕裂藍軍 選後能團結？
國民黨桃園市長究竟由誰參選？從去年的尊「吳」到年後確定三強爭奪，和昨天起展開的3天電話民調，28日終於可以知道結果，但是黨內初選所造成的撕裂和對立，選後是否真正能夠撫平傷痕、國民黨大團結？恐怕才是真正考驗的開始。
前立委楊麗環去年10月就宣布參選桃園市長，並勤跑基層，反觀當時呼聲極高的立委吳志揚、立委陳學聖態度都曖昧不清，楊麗環頗有當年洪秀柱要代表國民黨參選總統「捨我其誰」的女將英風。
然而，楊麗環始終得不到黨中央的眷顧，吳志揚終究是高層的最愛，直到吳今年2月宣布「不選」，陳學聖才宣布參選、市議員魯明哲更在登記參選最後一天突然宣布參選，讓最早起步的楊麗環心中始終無法服氣，更為此與桃園市黨部決裂。
楊麗環先是大動作開記者會「幫」魯明哲宣布退選遭當事人否認，接著抨擊市黨部延後民調時程、公開點名曾與她情同兄妹的市黨部主委楊敏盛是「操縱選務的黨官」，質疑初選民調可能作假，以送小禮物的方式鼓勵選民回叩告知投票給誰，「黨內互打」的失控情況，讓藍營的支持者都憂心不已。
要對抗綠營鄭文燦的高施政滿意度和人氣，藍營原本就是一場硬戰，隨著3天民調展開，28日的桃園市國民黨市長人選，究竟會像台中市一樣選後大團結，還是如同基隆市民調出包糾紛、嘉義市脫黨參選等情況，年底市長選戰藍營是否還有機會一搏，其實28日就能見真章。
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