觀測站／竹市議員增1席 男選將反更難選

2018-03-25 23:26 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 林家琛



新竹市人口跨過44萬人門檻，下屆市議員席次增加一席將落在東區，席次將從11席增為12席，而每4席有1席婦女保障名額，2席婦女保障名額將因此增為3席，對男性參選人而言，總席次雖增加，但看得到吃不到，當選難度反而增高。

民進黨與時代力量看準新增加的第三席婦女保障名額，分別推出年輕女將鄭美娟、蔡惠婷參選。

國民黨在東區實力強勁，原占過半6席，但余邦彥後來加入新民意問政聯盟，國民黨團所剩5虎將中的鍾淑英、張祖琰與段孝芳都深耕地方，不靠婦女保障名額而當選，民進黨與時力要拚婦女保障這一席難度不低。

民進黨布局鄭美娟，著眼的其實不在婦女保障名額，而是要牽制國民黨，以免國民黨3名女將穩坐婦女保障，選票分給李國璋、鄭正鈐等男性參選人，而加大民進黨曾資程、鄭宏輝、鄭貴元、劉聲正，與新民意問政聯盟的羅文熾、余邦彥壓力。

「現任優先、過半加一」國民黨市黨部主委呂學樟在東區至少要提名7人，新人嚴翊琦、陳錫文與黃源甫布局很早，老將謝希誠也可能東山再起，4月9日公告初選辦法後，誰能出現將逐漸明朗。

民進黨原有3席，台聯劉聲正當選後加入民進黨成第四席，考量與新民意問政聯盟等無黨的「革命感情」，確定至多只提名5人且第五人是鄭美娟，民進黨各區現任8名市議員是否有人轉換跑道，4月中旬會有答案。

東區與北區是都會型選區，外來人口、年輕人多，對第三勢力是利多，綠黨確定分別提名「竹塹市政監督團長」劉崇顯與「我是新竹人粉絲團團長」易俊宏，時力要推蔡惠婷與林彥甫，顯示綠黨與時力不會結盟，將各走各的路。