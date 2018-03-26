台北市長參選大爆炸 只有無黨籍才能打敗柯P？

繼邱文祥（中上）、蘇煥智（中下）後，李錫錕（右上）也宣布投入首都選戰，外傳綠營高層點名唐鳳（右下）迎戰柯Ｐ（左）。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

繼台北市前副市長邱文祥、前台南縣長蘇煥智後，台大教授李錫錕也宣布要以無黨籍身分投入首都選戰，他們要挑戰的，正是三年多前以85萬多票狂掃政壇，成為台北市改制直轄市後第一個無黨籍市長柯文哲。

由於外傳綠營高層點名無黨籍政務委員唐鳳，也要來迎戰柯Ｐ，在藍綠參選都爆炸的台北市冒出這麼多無黨籍參選人，可謂前所未有，難道只有無黨籍才能打敗無黨籍嗎？

泌尿科權威邱文祥要即刻救援

邱文祥宣布參選台北市長，臉書粉絲團名稱從「泌尿教父邱文祥」改成「良醫治台北邱文祥」，對尬同是醫生出身的台北市長柯文哲意味濃厚。 圖／邱文祥競選團隊提供 分享 facebook

台北市前副市長、泌尿科權威邱文祥強調自己是因為對台北市政失望，所以決定參選，要來台北市政即刻救援。同是「白袍力量」，表示自己和柯文哲不一樣，絕對會比昔日醫學院同學柯文哲做得更好。

和柯文哲同樣都是醫生背景，邱文祥自稱「Dean Right」，也就是好的院長。邱文祥進一步解釋，因為自己當過院長，所以叫「Dean」，100個「P」裡面才會有一個「Dean」。言下之意是不是比「柯P」高級？邱文祥笑說，確實是。

他說，這3年台北市政嚴重空轉，令人擔心，以大巨蛋來說，他和柯同是外科醫生，肚子打開不動了，「我擔心得不得了！」

不滿首都發展停滯 蘇煥智脫黨參選

前台南縣長蘇煥智宣布退出民進黨，投入台北市長選舉，他表示台灣不能再等。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

不滿首都過去3年發展的，還有原民進黨陣營的前台南縣長蘇煥智。選擇退黨參選的蘇煥智說，自己是憂慮整個台灣經濟的困局，希望提出更多振興台灣經濟、少子化、高齡化的政策，不要老是講藍綠，「這個邏輯是停留在過去的時代」。

蘇煥智分析柯文哲，省錢是柯的特色，具有行政資源、網紅等優勢，但整體政績評價平平，儘管媒體曝光度強，但對年輕人沒有具體政策。

柯Ｐ「在野大聯盟」號召，錕Ｐ喊出「泛在野力量」

台大教授「錕Ｐ」李錫錕臉書擁有高達73萬粉絲，是知名網紅，雖已70歲，但粉絲多是年輕人。腳踩運動鞋，身著灰色棉質運動褲、夾克，錕Ｐ強調夢想不分年齡，不論什麼地位、什麼身分，都應該要有夢。

他說，過去有人問他要不要選市長？如果有挑戰者，可以把不及格的市長換掉，那也不用他來選。他學的是政治，教的也是政治，台北市政的運作就是他教學的內容；並暗諷柯，如果醫師去當醫院院長是可以，但當台北市長就不OK，因為缺的是專業，又不肯虛心學習。

柯Ｐ：做好自己的事情

台北市長柯文哲(中)昨率市府團隊到台中參訪，光公開行程就排六場，其中一站到台中花博后里森林園區參觀。 記者余采瀅／攝影 分享 facebook

面對四方八方這麼多人衝著自己來，台北市長柯文哲天天被媒體追問，也問出了一個標準答案。他說，每天問題都不一樣（指要參選人的人不一樣），但他的答案只有一個，就是做好自己的事。這種制式回答，不像柯Ｐ風格，但目前他也只能這樣跳針。

參選者眾 姚文智：大家來彈曲琵琶行

到目前為止，數一數，連柯文哲在內，想選台北市長的已達10人，空前未有的大爆炸，也難怪很早就表態參選的民進黨立委姚文智吟起白居易的《琵琶行》，說就像是大家一起來吹奏琵琶行一曲一樣。

不過他也嘲諷，現在有這麼多的市長人選，真正深入這個城市，提出市政理念，有所改革者，幾乎都沒有，包括現任市長也沒有，這才是嚴重的問題。

丁守中：大家都想推翻柯政

國民黨台北市長擬參選人丁守中。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

對於今年首都選戰，出現無黨籍群雄並起的參選趨勢，國民黨台北市長擬參選人丁守中說，這證明大家就是想要推翻「柯政」。另名國民黨台北市長擬參選人孫大千認為，蘇煥智、邱文祥和李錫錕的加入，都會對各自陣營造成不同的變化，不僅蘇煥智會對民進黨的候選人造成沉重壓力，邱文祥也會瓜分國民黨選票，李錫錕則會嚴重衝擊到柯文哲的基本盤。

無黨參選風潮 外縣市早就有

無黨籍花蓮縣長傅崐萁（右二）積極布局年底交棒給立委妻子徐榛蔚（右一）。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

其實在台北市之前，「後山」 花蓮早有無黨籍參選風潮。花蓮縣長傅崐萁原本是親民黨，後來加入國民黨，2009年底縣市長選舉，國民黨用排黑條款開除傅崐萁黨籍，傅以無黨籍身分參選，不僅擊敗國民黨提名的杜麗華及前縣長謝深山力挺的無黨籍張志明，成為花蓮縣第二位非國民黨籍花蓮縣長，也結束國民黨在後山長達50多年的執政時代。

傅崐萁不僅順利連任，還被媒體評為五星縣市長評鑑八連霸，讓他有「花蓮王」之稱；如今更極力布局，讓太太徐榛蔚接棒。今年選舉「傅氏王朝」是否得以延續，外界都在看。

外島金門也吹無黨風

金門縣長陳福海是金門縣首任無黨籍縣長。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

金門縣長陳福海從政之初是國民黨籍，後因參選縣長退出國民黨，2011年加入親民黨，但2014再以無黨籍身分挑戰縣長寶座，並拿下過半的得票率擊敗前縣長李沃士，也讓他成為金門縣首任無黨籍縣長。

今年底選舉，為尋求連任，一度傳出陳福海有意重返國民黨，不過遭到基層反對；最終能否改披藍袍上陣，或依舊無黨無派，外界也在關注。

以前選舉，在政黨政治「強勢」下，無黨籍幾無生存空間；如今，無黨籍在台北市意外闖出天下，首都能否讓無黨籍一路暢行，8個月後揭曉。