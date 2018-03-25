與新系結盟抗游？ 吳秉叡否認

民進黨立委吳秉叡（右）。 記者魏翊庭／攝影 分享 facebook

民進黨下屆新北市長人選懸而未決，近期綠營基層大力拱游，蘇系立委吳秉叡爭取提名動作頻頻，傳出蘇新結盟抗衡游系，吳秉叡昨說「沒有這樣的事情」，前北縣長周錫瑋則認為蘇、游派系相爭，反有利於徵召行政院長賴清德，侯陣營則說，想為新北服務的人都歡迎。

民進黨基層勸進行政院前院長蘇貞昌與游錫堃再戰新北的聲音不歇，更傳出蘇系與新潮流結盟，抗衡游系正國會，吳秉叡昨說「沒有這樣的事情」，黨籍立委不分派系都支持他，沒有誰跟誰結盟抗衡。

周錫瑋則分析，蘇系跟游系人馬在新北市相爭會越來越檯面化，但民進黨讓蘇、游派系相爭，製造有利於徵召賴清德的空間，下面爭得越凶，最後民進黨中央為免「擺不平」，會推出各方都能接受的賴清德。

而吳秉叡日前提出「大台北灣區計畫」，遭周錫瑋質疑北縣2009年就有類似規畫，吳昨反擊指周的計畫是台北港填土，但他著重淡水河疏浚，更嗆周「縣長任內為何都不去做？」還砲打侯友宜，批侯臉書日前貼纜線照片，是「市政缺失拿來說嘴」、「自己打臉自己」。

周錫瑋回應，北縣府當時對台北港有填海計畫，但他認為難度太高，且新北市有40平方公里可開發土地，填海無急迫性。侯友宜辦公室則回應，市府過去幾年已開始清理䌫線，侯友宜希望未來幾年能結合其他工程一起來處理，沒有什麼自打嘴巴的問題，該做就要做。