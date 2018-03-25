民進黨新北議員提名 剩4區等初選

2018-03-25 23:50 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ／新北報導



民進黨新北市議員今起初選民調，經協調後僅第2（新五泰林）、第4（板橋）、第5（中和）、第7（土樹三鶯）4區初選，參選人都努力最後衝刺。 圖／本報資料照片 分享 facebook

民進黨新北市議員初選民調今晚登場，協調後剩第2、4、5、7共4選區，需透過民調決定提名人選，由於民進黨中央在初選前禁止廣告宣傳，各區參選人有的請出大咖名嘴加持掃街拜票，有的發動臉書、社群文宣攻勢，力求脫穎而出。

民進黨新北市議員3月9日初選登記結束時，第2、3、4、5、7、10選區登記人數都超過擬提名席次，經協調後勸退3選區（三蘆）新人林軍道，10選區（汐萬金）現任議員沈發惠也公開宣布退選，交棒助理張錦豪，剩下2、4、5、7共4選區需初選。

民進黨中央規定，初選民調前3天起，禁止參選者引用民調、或在電視、電台、平面、網路媒體刊登廣告、接受專訪等，將初選的4區參選者近日卯足全力衝刺拜票，中和區老將林秀惠日前請出市黨部主委余天一起掃街，新人張志豪、連秀榮，先後聯合名嘴造勢。

板橋區新人戴瑋姍近日騎 YouBike發文宣，現任議員何博文除跨區幫其他參選議員的黨內青年站台，也不忘在臉書呼籲鄉親幫忙「顧電話」。

民進黨新北市黨部指出，今天上午10點將由黨中央抽選2個選區及3家民調公司，晚間6點半到10點半進行電話民調，其中首次參選和35歲以下新人參政，可各加權10%，明天上午公布結果，剩下2個選區明晚做完民調，後天上午公布，若無意外，屆時民進黨新北市議員提名名單就會出爐。