電視台自辦電視辯論會 侯友宜不參加

中天電視今天下午邀請三位參選人侯友宜（左）、周錫瑋、金介壽參加自辦電視辯論會，周、金皆同意出席，另有行程的侯陣營確定不會參加。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨新北市長初選戰火四射，黨中央雖然定調不舉辦辯論，但開放電視台自行找參選人合作。中天電視今天下午邀請三位參選人侯友宜、周錫瑋、金介壽參加自辦電視辯論會，周、金皆同意出席，另有行程的侯陣營確定不會參加，讓今天辯論可能出現「二打一」局面，周錫瑋昨天批評，「避得了一時，避不了整個選舉。」

國民黨新北市長初選登記後，協調過程中周錫瑋和金介壽多次要求舉辦全國性電視辯論，經黨中央介入，敲定僅辦電視錄影及集會式政見說明會，但若有全國性電視台要辦政見說明，參選人可合作，黨中央不會出面。

中天電視台宣布今天下午兩點將辦「國民黨新北市長初選電視政見辯論會」，分4階段讓參選者申論、接受媒體提問、交互詰問、結論，全程2小時網路直播，周、金都將出席；電視台還向侯喊話，希望「別放棄向市民闡述想法的最佳機會」。

據了解，該電視台3月18日向侯遞交邀請函，但侯友宜辦公室表示，今天早已敲定議員拜會行程，各議員也邀請在地民眾座談，若取消行程會對議員、民眾都很不好意思，考量行程無法配合，沒有答應電視台辯論邀約，侯友宜今天不會出席。

周錫瑋昨天批評侯陣營，「避得了一時，避不了整個選舉。」 記者祁容玉／攝影 分享 facebook

周錫瑋昨說，他已準備好今天電視辯論會，歡迎其他參選人出席挑戰他的政策，也提醒其他缺席的參選人，避得了一時，避不了整個選舉，「大家準備的牛肉，一定要端出來看看」。

國民黨新北市黨部主委李乾龍說，該電視辯論會屬於媒體自辦，與國民黨中央和市黨部都沒有關係，也無法強迫參選人出席。