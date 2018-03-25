呂秀蓮爆柯通匪 陳芳明批這種爆料非常沒格調

2018-03-25 19:01 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



呂秀蓮爆料柯文哲接受中共招待，遠赴延安參觀毛澤東故居，作家陳芳明今在臉書上指出，這樣的爆料非常沒有格調，說自己在四年前的臉書，亦即2013年八月，就已經貼出自己和柯文哲共參觀毛居的照片。記者陳煜彬／攝影 分享 facebook 呂秀蓮爆料柯文哲接受中共招待，遠赴延安參觀毛澤東故居，作家陳芳明今在臉書上指出，這樣的爆料非常沒有格調，說自己在四年前的臉書，亦即2013年八月，就已經貼出自己和柯文哲共參觀毛居的照片。

陳芳明說，那次訪問，還有現任的國史館館長吳密察、以及台大外文系教授廖咸浩同行。當時他們都是應當時的監委黃煌雄之邀，一起去北京參加蔣渭水研討會，柯文哲也同行。他說，那時，台北的大批媒體記者也追到北京，想要知道柯文哲是否參選台北市長。

陳芳明說，他不知道這樣是犯了怎樣的天條？如果柯文哲通匪，他們豈不是也要連坐？身為民主運動前輩的呂秀蓮，曾經被國民黨羅織而坐牢，是他一直尊敬的前輩，而且也始終記得其貢獻。如果過去威權時代的羅織是錯誤的，現在是民主的時代，就不應該套用國民黨的汙衊手法。

陳芳明指出，尤其現在民進黨正高舉轉型正義的旗幟，什麼是公平，什麼是正義，相信深受迫害的呂秀蓮非常明白。他說，每次到了選舉，許多參選者都暴露了黑暗的內心思維，對任何假想敵進行道德審判，為了打擊對手，可以製造任何罪名，這種作法已經嚴重偏離了真正的民主原則，尤其現在是民進黨執政時期，請給台灣社會示範什麼是真正的公平與正義吧！