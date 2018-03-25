藍批小英柯P來台中助選「看到空汙沒」 柯P：蛤？

2018-03-25 18:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



總統蔡英文、台北市長柯文哲今天訪台中，國民黨台中市長參選人盧秀燕在臉書貼文：「今天，當蔡英文總統和柯文哲市長因為選舉利益，到台中市為林佳龍市長助選時，不知有沒有看到大台中地區，全面空汙紅害？」。聯合報系資料照片 分享 facebook 總統蔡英文、台北市長柯文哲今天訪台中，國民黨台中市長參選人盧秀燕在臉書貼文：「今天，當蔡英文總統和柯文哲市長因為選舉利益，到台中市為林佳龍市長助選時，不知有沒有看到大台中地區，全面空汙紅害？」、「有沒有感受台中人對空汙的痛苦？」

柯文哲受訪時，聽到記者的問題露出招牌表情「蛤？」騷騷頭表示不解，反問記者「什麼？」隨後市府人員擋住，柯p來不及回應。

台灣西半部今(25)日因風速偏弱，大氣擴散條件仍不佳，下午空品狀況為對敏感族群不健康的橘色提醒至普通等級，指標汙染物為細懸浮微粒，市府已啟動預警二級應變，除加強固定源、逸散源及移動源汙染巡查與管制外，也聯繫台電公司友善降載以減輕空品汙染負荷。

市府環保局表示，今日受到風速偏弱影響，台灣西半部全面為空氣品質為對敏感族群不健康的橘色提醒至普通等級，市府已啟動預警二級應變。

環保局也說，市府已加強固定源、逸散源及移動源汙染巡查與管制，並連繫台電公司啟動友善降載，台電公司回報已於離峰時段凌晨零時到上午7時，進行降載，以減輕今日空品污染負荷。

盧秀燕還說：樂見林佳龍市長接棒胡志強市長，完成綠柳川整治；秀燕當選市長以後，將繼續後期整治工程。文末還tag蔡英文、柯文哲及環保團體。底下留言：「台北空汙也快了」「裝睡的人哪裡看得到」

ptt上隨即也有人討論盧秀燕這則貼文，網友回說：「選舉利益是什麼？可以翻譯一下嗎？哪候選人不為選舉利益 」、「批柯？」、「以後早點跟柯p預約」、「環團的名字都寫錯惹」