親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
中監認定扁違規
公投盟帳篷被拆
菲離島駐軍爭議
政治
軍事
綜合

統一發票大獎 哪些縣市中獎率高看這裡！

影／轎車暴衝險些撞進超商 無辜婦人頭部受傷送醫

盧秀燕批龍團隊未重用年輕人 卓冠廷：祝盧常保青春

2018-03-25 17:11聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

國民黨青年部今天在台中舉辦「挺青年議題座談會」，國民黨台中市長參選人盧秀燕在現場表示，只要她當選市長，未來小內閣至少要有3位40歲以下的一級局處首長。

盧秀燕說，目前林佳龍團隊雖有新聞局長卓冠廷一人不滿40歳，「但只有一位， 就是樣板」。

她細數林佳龍小她兩歲，但三位副市長中，林陵三已70幾歲、張光瑤也超過65歲，另一位林依瑩也50、60歲，只要她當選一定會讓年輕人發揮領導力，充分展現年輕人的創意。

台中市政府新聞局長卓冠廷表示，盧委員可能忘了，她自己在國民黨初選中出線，就勝過比她年輕9歲的江啟臣立委。事實上，林佳龍市長不論是副市長或局處首長都重用年輕人，並且進行跨世代合作，「盧委員可能搞錯了」，「我們祝福她心情快樂，常保青春」。

市府人事單位表示，經發局長呂曜志、交通局長王義川及新聞局長卓冠廷擔任局長時都未滿40歲，林依瑩副市長目前則是六都最年輕的副市長。

盧秀燕並表示，朝野政黨都積極拉攏青年參與公共事務，但在太陽花學運前盧就提出修憲案，要將投票年齡下降到18歲。盧秀燕說，18歲以下有投票權才能參與公共事務，才能形成壓力，可惜現在還沒通過。

雲林縣長參選人張麗善也到場，喊出口號：「Your future,you decide」，更表示「我們要發出青年召集令，讓不分地區、不分立場、不分黨派的年輕人形成青年陣線，一起發現問題、突破困境。」

活動發起人青年部主任翁紹輝說：青年現在碰到低薪所引發的一連串就業、買房、過勞、人口外流、不敢結婚生子的問題，刻不容緩，青年部提出三大具體措施，提升青年世代競爭力、擴大青年參與公共事務管道、讓年輕人在台灣可以幸福安定的三大主軸「幸福力」「競爭力」「參政力」。

國民黨青年部舉辦靑年座談。圖/盧秀燕服務處提供
國民黨青年部舉辦靑年座談。圖/盧秀燕服務處提供
分享

盧秀燕卓冠廷林佳龍
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

超狂！李錫錕宣布參選 主打松機遷移發行公債

2018-03-25 16:07

「錕P」李錫錕宣布參選台北市長

2018-03-25 14:47

呂秀蓮爆柯P曾接受胡錦濤文膽招待 北市府：請勿抹紅

2018-03-25 18:39

柯P錕P戰北市長 姚文智：一起吹奏琵琶行

2018-03-25 10:44

呂秀蓮爆柯通匪 陳芳明批這種爆料非常沒格調

2018-03-25 19:01

電視辯論 周錫瑋：避得了一時 避不了整個選舉

2018-03-25 17:58

影／「打造松機特區」！最狂教授「錕P」參選台北市長

2018-03-25 17:38

主打「泛在野力量」 李錫錕：歡迎藍綠挺我

2018-03-25 16:05

吳秉叡說不分黨派都支持自己 林德福酸：夢話

2018-03-25 14:39

影／錕P對決柯P吸睛 姚文智：一起吹琵琶行

2018-03-25 13:40

爭提名新北市長 吳秉叡左打侯友宜、右批周錫瑋

2018-03-25 13:38

蘇、游兩派爭新北市長提名 周錫瑋：賴揆機會越高

2018-03-25 13:38

李錫錕參選北市長 學者：難循柯文哲模式獲勝

2018-03-25 13:28

角逐北市長 泛藍參選人大爆炸

2018-03-25 13:23

許忠信：台南由獨派當市長 民進黨才會像牛聽話

2018-03-25 13:18

民進黨新秀基隆「好漢」 林右昌：比我和蔡適應都帥

2018-03-25 12:48

新蘇結合抗衡游？ 吳秉叡：立院同仁不分黨派都支持我

2018-03-25 12:18

北市小分裂 影響藍基本盤？孫大千：中間選民才是關鍵

2018-03-25 11:53

左打侯右批周 吳秉叡嗆：市政缺失拿來說嘴

2018-03-25 11:53

李錫錕宣布參選？學者：錕P難成柯P

2018-03-25 11:49

北市參選爆炸 姚文智：幾乎沒人提市政理念

2018-03-25 11:27

民進黨新北議員初選民調 4選區競爭激烈

2018-03-25 11:27

蘇系游系爭新北市長提名 周錫瑋：越爭賴清德機會越高

2018-03-25 11:18

盧秀燕起大早 為枇哩杷啦太平山野馬拉松鳴槍

2018-03-25 09:33

孫大千改造台北 免帳密就可使用Taipei Free不斷線

2018-03-25 08:05

衛生紙之亂掃到選戰 大媽：再給20包我幫你發

2018-03-25 08:00

暫代新北「母雞」 余天苦笑

2018-03-25 00:15

金介壽、吳秉叡「放箭」 侯友宜巧化解

2018-03-25 00:11

參選高雄市長 吳益政提在野整合

2018-03-25 00:06

國民黨北市議員提名策略 轉彎

2018-03-24 23:58

北市長參選爆炸...柯文哲：時也運也命也

2018-03-24 23:58

綠新北提名…正國會拱游錫堃 新系結盟蘇系

2018-03-24 23:58

民進黨「正國會」聲勢漸大 威脅新系

2018-03-24 23:58

台南／黃偉哲請益 葉宜津承諾支持

2018-03-24 23:32

唐鳳PK柯文哲？辦公室「無所悉」徐國勇「沒聽過」

2018-03-24 17:15

台北市長大亂鬥 孫大千：台灣政治版圖已在進行重組

2018-03-24 16:26

宣布參選台北市長 邱文祥：不會和藍營整合

2018-03-24 15:13

松山機場存廢 孫大千：留下有利台北市觀光與貿易發展

2018-03-24 14:31

國民黨北市長初選開打 張顯耀拋重塑台北中心新軸線

2018-03-24 13:37
看更多

熱門文章

不願降共被殺 趙仲容終入祀忠烈祠

2018-03-24 22:42

孫大千改造台北 免帳密就可使用Taipei Free不斷線

2018-03-25 08:05

「連走路的權利都沒有！」 退警抗議小英被人牆包圍

2018-03-25 11:33

北市小分裂 影響藍基本盤？孫大千：中間選民才是關鍵

2018-03-25 11:53

角逐北市長 泛藍參選人大爆炸

2018-03-25 13:23

越南抗議聲中 太平島火砲射訓由每年2次提升為4次

2018-03-25 08:11

烈士殉難67年後終獲正名 林郁方：黨對不起趙仲容

2018-03-24 23:53

國安局耗資百萬 建立特勤直播系統護小英

2018-03-25 08:15

衛生紙之亂掃到選戰 大媽：再給20包我幫你發

2018-03-25 08:00

台灣除役悍馬車 中南美變身特戰掃盪精兵座駕

2018-03-25 08:09

北市長參選爆炸...柯文哲：時也運也命也

2018-03-24 23:58

民進黨「正國會」聲勢漸大 威脅新系

2018-03-24 23:58

馬英九下月赴美演講 總統府准了

2018-03-25 12:17

訪台中看綠川整治 柯文哲誇：比韓國清溪川還好

2018-03-25 11:42

蔡英文參加扶輪社年會誇林佳龍政績 交管嚴惹民怨

2018-03-25 14:27

超狂！李錫錕宣布參選 主打松機遷移發行公債

2018-03-25 16:07

大陸戰犯的女兒 來台為父爭公道

2018-03-25 00:45

蔣經國的「蘇聯同學」 入祀忠烈祠

2018-03-25 00:41

戴笠紀念館修竣 總統盼對外開放

2018-03-25 00:31

許忠信：台南由獨派當市長 民進黨才會像牛聽話

2018-03-25 13:18

軍統龍頭戴笠 一生與局長無緣

2018-03-25 00:37

深澳發電廠環評過關 毒物學家：戴奧辛、汞恐影響人體

2018-03-24 19:55

柯建銘：軍改方案26日可定案 盼7月上路

2018-03-25 16:16

「錕P」李錫錕宣布參選台北市長

2018-03-25 14:47

潛艦國造本月底展開武器布置與戰系研究 立委南下驗收

2018-03-25 11:30

扁以預錄影片現身扁聯會 中監：進行了解妥適處理

2018-03-24 20:33

比照海軍？海巡署籌建配備方陣快砲的野戰醫院巡防艦　

2018-03-25 12:06

民進黨新秀基隆「好漢」 林右昌：比我和蔡適應都帥

2018-03-25 12:48

軍人年改可望定案 副總統明邀綠委談

2018-03-25 10:55

禁絕餵食後…基隆鷹族 增減掀論戰

2018-03-25 00:05

陳師孟：扁說我是他的貴人

2018-03-24 20:02

國民黨北市議員提名策略 轉彎

2018-03-24 23:58

柯P錕P戰北市長 姚文智：一起吹奏琵琶行

2018-03-25 10:44

陳水扁為兒造勢 中監認定上台違規

2018-03-24 23:58

綠新北提名…正國會拱游錫堃 新系結盟蘇系

2018-03-24 23:58

吳秉叡說不分黨派都支持自己 林德福酸：夢話

2018-03-25 14:39

促轉會委員名單 本周送立院

2018-03-25 00:51

柯文哲：這個國家不能這樣沒秩序

2018-03-24 23:49

李錫錕宣布參選？學者：錕P難成柯P

2018-03-25 11:49

盧秀燕批龍團隊未重用年輕人 卓冠廷：祝盧常保青春

2018-03-25 17:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top