超狂！李錫錕宣布參選 主打松機遷移發行公債

2018-03-25 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



有台大最狂教授之稱的「錕P」李錫錕，今天下午正式宣布參選台北市長，並拋出松山機場遷移的政見，將松山機場轉作「松機特區」，不僅可以拿來做公園，還可以蓋公宅、都更中繼宅、商場、公托、醫院、護理之機等。

至於錢從哪裡？李錫錕說，預估8年約需2000億元，中央、地方出1600億元，不足的預算可以透過發公債的方式因應。

李錫錕表示，松機的面積是大安森林公園的8.5倍大，所以可以拿八分之一的土地出來做巨木森林公園，其餘則是興建5萬戶公宅，優先提供給育幼家庭、無宅的老人、青年、經濟弱勢等市民居住，其中有一萬戶則是作為都更中繼宅。

松山機場特區的地下空間則可深挖，作為大型停車場、大型商場以及各種場館；特區內還有政府主導的社區營造，例如公托公幼、安親課輔、醫院、護理之家、長照等，且還可以規劃大橋幹道、捷運支線，一併解決內湖交通問題。

不過松機遷移，還需要中央同意，李錫堃認為，自己只要啟動，就不會有人反對，自己不敢說會在自己任內完成，但我的後任會繼續完成，自己不是在任內包山包海，但會在任內做些別人不敢做的事情。

李錫錕表示，只要台北市長提出這個方案，積極溝通，相信連總統蔡英文都很難拒絕，因為我要解決的問題，也是中央想解決的，政治上往往不相信人，但相信利益，我的政見合乎中央的利益，所以我有把握。