主打「泛在野力量」 李錫錕：歡迎藍綠挺我

2018-03-25 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



臉書擁有高達73萬粉絲、以評論時政影片走紅的台大政治系教授「錕Ｐ」李錫錕，今天下午正式宣布投入年底台北市長選舉。擁有國民黨員身分的李錫錕，強調將以無黨籍身分參選，並拋出「泛在野力量」的概念，指藍綠兩黨只要覺得台北市長柯文哲做不好，覺得自己有能力可以取代柯文哲，就可以來支持李錫錕。

至於是否會和國民黨整合？李錫錕說，今天宣布參選就是責任，年底選票上面一定會有李錫錕三個字，若沒有參選到底，那麼今天的宣布有什麼意義嗎，這樣以後還可以在台灣晃來晃去嗎。

是否會披藍袍上陣？李錫錕強調，只要是任何政黨、個人可以接受我的「泛在野力量」的概念，我非常歡迎，就是會以無黨籍身分參選。

李錫錕表示，不僅是台北，甚至是台灣的民眾都對於藍綠惡鬥感到厭倦，選民要的是超越黨派，所以不擔心中間選民不接受。

對於年底台北市長選舉，包括前台南縣長蘇煥智、台北市前副市長邱文祥都是以無黨籍身分參選，勝算到底在哪裡？李錫錕說，以我的年齡，我的個性，「我就是狂」，我敢冒險，也不怕得罪人，且我學政治10年，教政治40年，台北市政運作就是我的教學內容之一。

李錫錕說，民主政治就是人民決定，無論參選的人再多，選民心中自有一把尺，身為候選人不應該煩惱有多少人參選，而是煩惱我的條件夠不夠好，選民因為任何原因不支持你，不要去說三道四，這樣子都不夠永遠，也對民主政治不夠了解。

不過由於柯文哲也是深受年輕人喜愛，被問到勝算在哪裡？李錫錕則說，政治人物要看「3P」，也就是個性personality、政策policy、執行performance，論3P，我都是加分，柯文哲都是減分，柯文哲不負責任，都開芭樂票，根本沒有兌現支票的個性和魄力，價值觀也矛盾和錯亂，民調很高，但是眾叛親離，這就是我和他不一樣的地方。