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金門縣長選戰 國民黨不禮讓30日協調提名

2018-03-25 16:14中央社 台北25日電

中國國民黨組織發展委員會主任委員李哲華今天表示，中央提名協調小組30日將邀黨籍立委楊鎮浯、金門縣議員陳玉珍與李應文、台商汪成華等4人協調金門縣長選舉提名方式。

是否不禮讓無黨籍的金門縣長陳福海，確定提出人選，李哲華說，「方向是如此」；金門縣長陳福海政績不佳，基層都希望國民黨推出自己的候選人。

年底縣市長選舉，國民黨已提名13縣市，尚未提名的9縣市，除台北市、新北市與桃園市正展開黨內初選，其餘6縣市還在協調整合。

台南市方面，國民黨打算從前台南大學校長黃秀霜、前國民黨籍立委高思博與無黨籍的前台南市警察局長陳子敬協調出一人參選；高雄市除已表態的黨籍立委陳宜民外，還在等國民黨高雄市黨部主委韓國瑜表態是否參選。

至於嘉義縣，李哲華表示，嘉義縣黨部預計本週公告，讓有意參選者領表登記；若沒有人登記，再以徵召方式決定人選。

屏東縣部分，國民黨籍立委柯志恩無參選意願，前國民黨籍立委蘇清泉、廖婉汝都被視為可能的人選，李哲華表示，他明天將赴屏東縣，提名可望本週明朗。

新竹縣方面，國民黨籍立委林為洲、新竹縣副縣長楊文科、新竹縣議會副議長陳見賢等人有意參選，國民黨將等民主進步黨人選出爐後，再決定提名人選。

國民黨李哲華金門
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