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吳秉叡說不分黨派都支持自己 林德福酸：夢話

2018-03-25 14:39聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

爭取新北市長提名的蘇系立委吳秉叡（右）說，立院同仁不分黨派都支持他，沒有誰跟誰結...
爭取新北市長提名的蘇系立委吳秉叡（右）說，立院同仁不分黨派都支持他，沒有誰跟誰結盟抗衡。像今天也共同舉辦積木班的議員羅文崇（左），就不屬於新或蘇系，是平常建立的友誼和互相了解。記者魏翊庭／攝影
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爭取代表民進黨參選新北市長的民進黨立委吳秉叡今表示，「立院同仁不分黨派都支持他。」對此，國民黨立院黨團總召、新北立委林德福感到不可思議，酸吳「這大概是夢話」。

林德福表示，國民黨在新北市都有自己競爭的提名人選，既然能聽到吳秉叡說：「立院同仁不分黨派都支持他。」這種話大概是夢話，難怪民進黨政府全面執政「能源政策」可以如此反覆，一下新北市深澳燃煤場火力全開、一下反對核能又要重啟核二，畢竟夢裡才會有乾淨

的媒、乾淨的空氣，也許要等今年年底選舉過後，民進黨才會「大夢初醒 」。

國民黨立委林德福對於民進黨立委吳秉叡的發言感到不可思議。圖/翻攝林德福臉書
國民黨立委林德福對於民進黨立委吳秉叡的發言感到不可思議。圖/翻攝林德福臉書
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民進黨林德福
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