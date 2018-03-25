吳秉叡說不分黨派都支持自己 林德福酸：夢話

2018-03-25 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



爭取新北市長提名的蘇系立委吳秉叡（右）說，立院同仁不分黨派都支持他，沒有誰跟誰結盟抗衡。像今天也共同舉辦積木班的議員羅文崇（左），就不屬於新或蘇系，是平常建立的友誼和互相了解。記者魏翊庭／攝影 分享 facebook 爭取代表民進黨參選新北市長的民進黨立委吳秉叡今表示，「立院同仁不分黨派都支持他。」對此，國民黨立院黨團總召、新北立委林德福感到不可思議，酸吳「這大概是夢話」。

林德福表示，國民黨在新北市都有自己競爭的提名人選，既然能聽到吳秉叡說：「立院同仁不分黨派都支持他。」這種話大概是夢話，難怪民進黨政府全面執政「能源政策」可以如此反覆，一下新北市深澳燃煤場火力全開、一下反對核能又要重啟核二，畢竟夢裡才會有乾淨