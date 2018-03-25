影／錕P對決柯P吸睛 姚文智：一起吹琵琶行

2018-03-25 13:40 聯合報 記者 聯合報 記者 游昌樺 ╱即時報導



台北市長的參選目前已經呈現多人競逐的狀況，除了早已表態的丁守中、姚文智等人，包括無黨籍的李錫錕也在3月25日宣布要參選。對此，姚文智用詩人白居易的《琵琶行》形容，每周都有一位市長參選人，就像琵琶行裡的詞句，「嘈嘈切切錯雜彈，大珠小珠落玉盤」，各黨派大家都來，就像是大家一起吹奏琵琶行一樣。

趁著周日好天氣，國民黨台北市長參選人丁守中來到萬華傳統市場，積極掃街尋求支持。畢竟台大教授李錫錕在3月25日用無黨籍宣布投入市長選戰，但系出同門，會不會和丁守中的票源重疊？國民黨台北市長參選人 丁守中表示：「我覺得還好，畢竟泛藍之間大家互相整合，大家互相合作，錕P在台大的時候是我的老師，我會去跟他請益看怎麼樣合作。」

口口聲聲中充滿尊重以及請益，丁守中明顯不想先把砲火對準這位網紅搞怪教授，一樣維持先前戰略，強調是台北市長柯文哲做得太差了，才會有多位無黨參選爆炸的景況。民進黨的姚文智也表示，每周都有新的參選人，他也歡迎。

民進黨台北市長參選人 姚文智表示：「白居易過去琵琶行裡的詞句，『嘈嘈切切錯雜彈，大珠小珠落玉盤』

我覺得台北市長這一次，大家就來吹奏一曲琵琶行吧。大家一起來參選，把自己的理念講出來。」