許忠信：台南由獨派當市長 民進黨才會像牛聽話

2018-03-25 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



許忠信昨天在扁聯會上表示要打敗中國、打敗新潮流。圖／取自許忠信臉書 分享 facebook 前立委許忠信有意參選台南市長，使得綠大於藍的台南市選情變得詭譎，許忠信昨天在扁聯會春節餐會上表示，六都當中如果市長有一位獨派當選，民進黨不會受傷，但就好像「牛穿鼻」一樣，民進黨「不會死，但更聽話、更會做事」

而在民進黨台南市長黨內初選中出線的黃偉哲，昨天拜會初選中的對手葉宜津時，對於許忠信參選，開玩笑表示「嚇得要死」，但強調民進黨沒有分裂的本錢。

因黃偉哲受到新潮流派系的支持，許忠信昨天也公開表示，新潮流「白天做神、晚上做鬼」，台派要團結起來，「打敗中國、打敗新潮流」

許忠信今天在自己的臉書上傳這段在扁聯會上的演說內容，許多獨派人士紛紛轉傳，表達支持。

他在當中表示，當年自己當選台聯不分區的立委，台南有14萬的民進黨支持者，沒有把政黨票投給民進黨，而投給台聯，他才會當選。

他表示，馬英九執政時，至少還會阿扁放回家，但民進黨執政，反而不敢特赦，「新潮流不敢特赦，如果沒有power就會被人壓死死」；曾有人跟他說「新潮流白天做神、晚上做鬼」，像國民黨白天晚上都是鬼，反而好應付，找神來處理就好，但新潮流白天做神，與神當兄弟，晚上卻出來做鬼，大家想找神出來收拾它，但廟門卻關起來了，找不到神，所以台派一定要團結起來，打敗中國、打敗新潮流。

他表示，陳致中在高雄的議員初選中，拿下前鎮區的第一名，可見阿扁確實有實力，不只在高雄，3月8日釋出有意參選台南市長的消息，手機就響個不停，很多台南人表達支持。

他表示，民進黨走溫和理性路線，現在中國最怕的是獨派的坐大，必須讓民進黨扮白臉、獨派來扮黑臉 ，六都當中如果有一都由獨派當市長，民進黨不會受傷，就像他小時候，家中的牛捨不得穿鼻，卻跑去田裡做亂，父親後來還是要幫牛穿鼻，記得父親說過「牛穿鼻不會死，但會更聽話、更會做事」，而台南如果讓獨派當選市長，民進黨像牛穿鼻一樣，不會受傷、不會死，但更能做事。