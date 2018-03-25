民進黨新秀基隆「好漢」 林右昌：比我和蔡適應都帥

2018-03-25 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



原任市府秘書的張顥瀚，辭職參選市議員，被視為林右昌的子弟兵。記者吳淑君／攝影 分享 facebook 「他有沒有煙斗（閩南語：英俊）？」基隆市長林右昌今天早上為辭去市府秘書參選市議員的子弟兵張顥瀚站台，他誇讚張顥瀚長得很英俊，比他和同台的立委蔡適應都英俊，張顥瀚跟在他身邊三年多，他的人品他掛保證。

基隆市中正區有4席議員，現任市議員詹春陽不選了，呂美玲、藍敏煌、徐莉莉都要尋求連任，日前國民黨登記角逐提名的還有張淵翔，民進黨則提名張顥瀚和江志強，目前己知是6搶4。

原任市府秘書的張顥瀚，今年28歲，辭職參選市議員，被視為林右昌的子弟兵，另一名秘書林旻勳也要選暖暖區市議員，成了「市長派」的指標人物，對其他參選人帶來不少壓力。

張顥瀚競選服務處今天上午成立，市長林右昌和立委蔡適應都來站台，民進黨現任議員，獲提名議員都到場，氣氛熱絡。蔡適應說，林右昌在新任期有很多事要努力，請大家用選票讓他連任，也要讓更多黨提名議員進到議員，成為支持林右昌的多數穩定力量。

林右昌誇張顥瀚是個有禮貌很誠懇的年輕人，政治人物人品很重要。他選立委失利，2014年選上市長，張顥瀚都參與其中，協助參選的助理工讀生有三百多人，他把張顥瀚留在身邊當市長室秘書，就因為他值得栽培。