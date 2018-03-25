蘇、游兩派爭新北市長提名 周錫瑋：賴揆機會越高

2018-03-25 13:38 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 祁容玉 ／新北報導



國民黨前台北縣長周錫瑋認為，蘇、游兩派系爭得越凶，行政院長賴清德最後出線機率越高。 記者祁容玉／攝影 分享 facebook

民進黨新北市長提名人選未定，民進黨立委吳秉叡代表蘇系積極爭取提名，新北綠營基層大動作拱行政院前院長游錫堃，爭取代表國民黨參選新北市長的前台北縣長周錫瑋說，蘇、游兩派系爭得越凶，賴清德最後出線機率越高。

周錫瑋爭取國民黨下屆新北市長提名過程中，一直把行政院長賴清德當成假想敵，頻對賴清德喊話，甚至對賴每日一問。

對於民進黨內蘇、游兩派積極搶攻民進黨新北市長提名，賴清德卻還未浮上檯面的狀態。周錫瑋認為，蘇系跟游系的人馬，現在在新北市的確爭得很凶，相爭會越來越檯面化，但是民進黨主席蔡英文對民進黨新北市長提名有徵召的權力，徵召有如尚方寶劍，下面爭得越凶，到最後民進黨就會推一個大家都能接受的人選，反而不會推激烈競爭雙方的其中一方，這樣擺不平。

周錫瑋表示，現在民進黨的策略可能是讓蘇、游雙方派系相爭，製造徵召有利的空間，另一方面不讓賴清德這麼早浮上檯面，也可保護賴清德，行政院資源也可持續挹注新北市。

周錫瑋說，在這樣的模式下，賴清德可以拖到6月、7月，甚至8月以後才宣布，這樣賴清德可以持盈保泰，辭去行政院長後，馬上接續參選新北市長，又可以強力運用中央政府資源，還可以擺平蘇系跟游系的爭鬥，歡迎賴清德來新北市選。